《The Penthouse》最新官方周邊！主角人偶&Hera宮殿積木，之前的「沈秀蓮毛巾」、「清雅藝高文具組」也超有sense

SBS近日公開了《The Penthouse》新的官方周邊，是限量2000組的主角人偶和Hera Palace大樓！包括之前幾次推出的電視劇周邊在內，全都很有sense啊XDD

昨天SBS官方商店掛出廣告，從6月11日至27日接受預訂《The Penthouse》最新鎖磚玩具周邊，內容物除了38.5cm高的Hera Palace大樓之外，還有劇中主角沈秀蓮、吳贇熙、千瑞琎、羅根李、朱丹泰的人偶，最下排的三個是在劇中「戲份」不少的鋼琴、麥克風和紅酒杯：







韓網友：「朱丹泰做得太像了吧！」、「吳贇熙和羅根李怎麼看起來比朱丹泰更邪惡XDD」

這套鎖磚玩具一共有689塊，似乎可以玩很久，做好之後可以擺在透明展示櫃裡收藏~韓網售價49，800韓元：



《The Penthouse》在這之前也推出過幾次周邊，例如今年3月配合開學季的「清雅藝高文具7件組」，包括印有清雅藝高LOGO的記事本、磁石開瓶器、透明袋、原子筆、口罩掛繩等等，當然還有劇中角色的貼紙，很有助於過度投入劇情XD





還有曾在電視劇裡露面的擴香瓶和毛巾也被做成周邊！擴香瓶根據三位女主角的特徵設計了三個不同香型，分別是千瑞琎-Twilight、沈秀蓮-Estrella、吳贇熙-Pure cotton：





毛巾分為帶有Penthouse圖案的「Hera Palace刺繡毛巾」和劇中沈秀蓮使用的「沈秀蓮包邊毛巾」，都是和專業品牌合作製造，力圖還原劇中上流社會VVIP專屬的高級質感：







（圖：SBS，SK Store）

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