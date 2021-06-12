《The Penthouse》最新官方周边！主角人偶&Hera宫殿积木，之前的「沈秀莲毛巾」、「清雅艺高文具组」也超有sense

SBS近日公开了《The Penthouse》新的官方周边，是限量2000组的主角人偶和Hera Palace大楼！包括之前几次推出的电视剧周边在内，全都很有sense啊XDD

昨天SBS官方商店挂出广告，从6月11日至27日接受预订《The Penthouse》最新锁砖玩具周边，内容物除了38.5cm高的Hera Palace大楼之外，还有剧中主角沈秀莲、吴贇熙、千瑞琎、罗根李、朱丹泰的人偶，最下排的三个是在剧中「戏份」不少的钢琴、麦克风和红酒杯：







韩网友：「朱丹泰做得太像了吧！」、「吴贇熙和罗根李怎么看起来比朱丹泰更邪恶XDD」

这套锁砖玩具一共有689块，似乎可以玩很久，做好之后可以摆在透明展示柜里收藏~韩网售价49，800韩元：



《The Penthouse》在这之前也推出过几次周边，例如今年3月配合开学季的「清雅艺高文具7件组」，包括印有清雅艺高LOGO的记事本、磁石开瓶器、透明袋、原子笔、口罩挂绳等等，当然还有剧中角色的贴纸，很有助於过度投入剧情XD





还有曾在电视剧里露面的扩香瓶和毛巾也被做成周边！扩香瓶根据三位女主角的特徵设计了三个不同香型，分别是千瑞琎-Twilight、沈秀莲-Estrella、吴贇熙-Pure cotton：





毛巾分为带有Penthouse图案的「Hera Palace刺绣毛巾」和剧中沈秀莲使用的「沈秀莲包边毛巾」，都是和专业品牌合作制造，力图还原剧中上流社会VVIP专属的高级质感：







（图：SBS，SK Store）

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