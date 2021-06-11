《Undercover》明結局！池珍熙&金賢珠：「希望大家感受主角在危機中綻放的堅韌、體認家人的意義」

JTBC金土劇《Undercover》即將在本週，今晚及明晚分別播出EP.15與EP.16結局，今（11日）男女主角池珍熙與金賢珠發表了終映感想以及最終回看點。

《Undercover》講述長期隱瞞真實身分的特務韓政賢（池珍熙 飾），與他為了正義成為高層公職人員調查處處長的妻子崔妍秀（金賢珠 飾），兩人共同對抗動搖他們之間勢力的故事，為了守護家人以及信念孤軍奮戰。最後兩集他們將放手一搏對抗林亨樂（許峻豪 飾），近30年的國情院黑幕會被攤在陽光下嗎？兩人能找回過往擁有的幸福生活嗎？



池珍熙扮演擁有雙重身分的角色，一方面是平凡的丈夫與父親韓政賢，一方面又是特務李皙揆。30年前他放棄一切選擇了愛情，30年後為了守護家庭而回頭面對過往人生，池珍熙在這之間表現得宜，甚至還展現過去少見的動作戲，獲得好評。



他回想起去年拍攝的時候，已距今一年多，感謝劇組所有人的辛勞使自己能更加專注於韓政賢一角，他說：「韓政賢、崔妍秀遭遇了撼動他們平凡生活的事件，度過了暴風般的時間，即將迎來最大風暴的兩人會如何克服，希望大家能感受他們在危機中綻放的堅韌，體認在無數困難中團結的他們，關於『家人』的意義。」

「《Undercover》對我來說是很有挑戰的作品，就像為了愛而拚命奔跑的韓政賢一樣，以更加熱血的心進行了拍攝，希望這樣的真心能很好傳達出去。再次表示感謝，希望大家在最後一集能繼續陪伴我們。」



金賢珠再次證明她值得信賴的演員價值，一面為了信念與正義勇往直前，展現了溫柔又堅毅的領袖魅力，一面在面對丈夫隱瞞的真相時，呈現了張力十足的演技，在不可置信、崩潰與失落之間的情緒變化動人，受觀眾肯定。



「這麼快就要結束了，時間過得真快，可能是因為有許多不捨，感覺結束得比較早。」接著她說：「韓政賢和崔妍秀，還有他們的家人會怎麼樣呢？韓政賢已經沒有了需要隱藏身分和祕密，能否在危險中守護家人呢？在慘澹的現實和破碎的信任中，崔妍秀能否原諒並接受韓政賢，敬請關注。」

她最後表示：「向這段時間收看《Undercover》的觀眾朋友，還有毫無保留應援且喜愛我自己的粉絲表示感謝。希望大家能一直關注到最後。」



《Undercover》今晚11點將播出EP.15倒數第2集，除了預告外，官方也釋出了一組韓政賢與林亨樂對峙的劇照，以及崔妍秀面臨遭拔官被驅逐公查處，引發緊張感。

（圖：JTBC）

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