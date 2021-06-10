為了等待第二季的粉絲們！《機智醫生生活》五人幫樂團「美都與Fa La Sol」今日發行特別音源！

今日《機智醫生生活》方面表示：「第一季『美都與Fa La Sol』樂隊演奏的歌曲中，粉絲要求發行最多的三首歌曲，將在10日下午6點發行。」

這次發行的特別音源是由「美都與Fa La Sol」成員們演奏和演唱的歌曲組成，光是聽音樂就能感受到成員們的練習和努力。



OST製作公司提到：「希望能给等待第二季的粉絲們帶來安慰，所以企劃了特别音源。與第一季現有的OST不同，會感受到另一種感動。」發行的三首歌曲包含：田美都《有不錯的人就介紹下吧》、曹政奭《聚集我的眼淚》、柳演錫《不華麗的告白》。



《有不錯的人就介紹下吧》是一首突出劇中以「音痴」蔡頌和乾淨單純的歌曲，其他成員們也會一起合唱。《聚集我的眼淚》是曹政奭的單曲，繼《Aloha》之後，預計可以再次看到曹政奭的真實面貌和唱功。而「安政源」柳演錫也隱藏著歌唱實力，《不華麗的告白》第一節由曹政奭演唱、第二節由柳演錫演唱。



另外，《機智醫生生活2》將在6月17日首播，一樣以醫院為背景，這裡發生著生活中平凡的大小事，也從這些事情終看盡人生百態。這五位交情超過20年的老朋友，在每天的日常中友情也越來越深厚，度過平凡又特別的每一天。





（圖：tvN《機智醫生生活》、IG@yoo_yeonseok）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究