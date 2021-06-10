为了等待第二季的粉丝们！《机智医生生活》五人帮乐团「美都与Fa La Sol」今日发行特别音源！

今日《机智医生生活》方面表示：「第一季『美都与Fa La Sol』乐队演奏的歌曲中，粉丝要求发行最多的三首歌曲，将在10日下午6点发行。」

这次发行的特别音源是由「美都与Fa La Sol」成员们演奏和演唱的歌曲组成，光是听音乐就能感受到成员们的练习和努力。



OST制作公司提到：「希望能给等待第二季的粉丝们带来安慰，所以企划了特别音源。与第一季现有的OST不同，会感受到另一种感动。」发行的三首歌曲包含：田美都《有不错的人就介绍下吧》、曹政奭《聚集我的眼泪》、柳演锡《不华丽的告白》。



《有不错的人就介绍下吧》是一首突出剧中以「音痴」蔡颂和干净单纯的歌曲，其他成员们也会一起合唱。《聚集我的眼泪》是曹政奭的单曲，继《Aloha》之后，预计可以再次看到曹政奭的真实面貌和唱功。而「安政源」柳演锡也隐藏著歌唱实力，《不华丽的告白》第一节由曹政奭演唱、第二节由柳演锡演唱。



另外，《机智医生生活2》将在6月17日首播，一样以医院为背景，这里发生著生活中平凡的大小事，也从这些事情终看尽人生百态。这五位交情超过20年的老朋友，在每天的日常中友情也越来越深厚，度过平凡又特别的每一天。





（图：tvN《机智医生生活》、IG@yoo_yeonseok）

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