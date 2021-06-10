徐仁國李洙赫再合作新電影《Pipeline》5月底上映、今日於影音平台同步公開！

近日熱播中的人氣電視劇《某一天滅亡來到我家門前》，徐仁國與李洙赫在劇中各自的LoveLine上都展現不同魅力。而兩人所合作的電影《Pipeline》已於5月26日正式上映，並於6月10日在線上公開！

韓國首部以盜油為題材的電影《Pipeline》是由名導演柳河所執導，之前導演的作品包含了《霜花店：朕的男人》《卑劣的街頭》《藉著雨點說愛你》《江南1970》等，合作過的男星包含了趙寅成、權相佑、金來沅以及李敏鎬等。也是他繼街頭三部曲之後再度嘗試全新題材的作品。本次看徐仁國與李洙赫等六人，如何盜取韓國地下的「黑金」而逆轉人生？



為提供更多管道讓觀眾們都能收看到這部電影《Pipeline》，並未像一般電影的上映模式，等到電影院下檔而直接在上映期間同步於OTT平台公開，並且這樣在線上觀賞的協議早在上映前就已經談妥多方管道，也引發許多關注。在疫情嚴峻時期，民眾不一定能夠到電影院欣賞喜愛的作品，而近來也業者也開始轉向透過OTT平台公開，甚至與上映同日公開，也是相當熱門的作法。



除了大家熟知的OTT影音平台TVING、Wavve外，《Pipeline》更與韓國電信業者KT、搜尋網站Naver、Kakao Page、Google Play、Yes24等各種多樣化的線上行動管道合作，讓大家可透過更多方式來收看這部電影。



照片：電影《Pipeline》劇照

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