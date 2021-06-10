【劇雷】《某一天滅亡來到我家門前》EP.9-10：東景逐項完成臨終心願，滅亡一番話揭穿心防令她淚崩

東景開始為離開世界做準備，也反覆考慮如何在不滅亡世界的同時讓自己深愛的人活下去;滅亡被冠以「人」的名字之後真的越來越像個人，而且看穿了東景從未說出口的內心。

這兩集收視率都是2.5%，創下自身新低T^T 不知下周的劇情轉折會不會帶來改善呢？

EP.9東景給最愛的人們買了禮物，弟弟的幾十雙運動鞋、細姨的名牌包包、好友羅智娜的萬年筆，最後給自己的禮物是和滅亡一起拍照。滅亡也送給東景一份禮物，那就是在她的夢中讓弟弟、小姨、羅智娜圍坐在一起，並且每個人都在使用東景送的禮物。



滅亡給東景解釋神的身份，原來神會不斷轉生為人，但每一次都是帶著疾病出生、被病痛折磨一生然後死亡，用承受世人的痛苦的方式維持世界運轉。現在這個小女孩開始吐血，似乎已經命不久矣。



李賢圭察覺到車主益在追羅智娜，決定更加直接地挽回她。



滅亡以為自己可以一直注視著人類消失、內心不會再有波瀾，但現在開始害怕東景離開，對東京認真地告白：「我愛你。」這時東景剩下的時間已經從100天變成了50天。



EP.10滅亡和東景開始拍拖，陪東景完成願望清單，並向東京求婚。東景思前想後，認為她不愛任何人才能在救下全世界的同時救到心愛的人，所以深夜打包行李離開家，也把紅繩還給滅亡，決定在剩餘的時間裡徹底孤獨。



滅亡聽不到東景的心聲，但通過觀察發現她從小到大都把真正的想法壓抑在內心、從未說出口，一番深情告白令東景終於破防大哭：「我想活著，跟我所愛的人們一起，真的真的好想活下去。」滅亡哽咽說說希望和東景一起活下去，也願意和東景一起死。



另一邊，車主益告訴羅智娜，他認為羅智娜不要和李賢圭在一起對她而言比較好，當年也是因為車主益暗中阻攔才令她和李賢圭沒能在一起。但現在車主益逐漸感到歉疚，想要退出競爭。



滅亡像開玩笑一樣求婚的那一幕真的很可愛，東景吐槽他是小學剛畢業就想入大學XD



在海邊讓東景第一次講出心裡話的瞬間，真的讓人看了鼻子都酸酸的：



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下集預告裡，滅亡和東景十指相扣：「就算重來一次，我也會做出同樣的選擇，遇見你、愛上你。」「如今我不會感到害怕，因為自從遇到你，世界變得不同。」車主益真的退出三角關係，細姨突然住院，東景問滅亡該怎麼辦，神說：「我幫你，在互相的命運裡殺死對方。」剛剛甜回來一點怎麼又開始虐了啦~T^T



（圖：黃Viu煲劇平臺）

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