【剧雷】《某一天灭亡来到我家门前》EP.9-10：东景逐项完成临终心愿，灭亡一番话揭穿心防令她泪崩

东景开始为离开世界做准备，也反覆考虑如何在不灭亡世界的同时让自己深爱的人活下去;灭亡被冠以「人」的名字之后真的越来越像个人，而且看穿了东景从未说出口的内心。

这两集收视率都是2.5%，创下自身新低T^T 不知下周的剧情转折会不会带来改善呢？

EP.9东景给最爱的人们买了礼物，弟弟的几十双运动鞋、细姨的名牌包包、好友罗智娜的万年笔，最后给自己的礼物是和灭亡一起拍照。灭亡也送给东景一份礼物，那就是在她的梦中让弟弟、小姨、罗智娜围坐在一起，并且每个人都在使用东景送的礼物。



灭亡给东景解释神的身份，原来神会不断转生为人，但每一次都是带著疾病出生、被病痛折磨一生然后死亡，用承受世人的痛苦的方式维持世界运转。现在这个小女孩开始吐血，似乎已经命不久矣。



李贤圭察觉到车主益在追罗智娜，决定更加直接地挽回她。



灭亡以为自己可以一直注视著人类消失、内心不会再有波澜，但现在开始害怕东景离开，对东京认真地告白：「我爱你。」这时东景剩下的时间已经从100天变成了50天。



EP.10灭亡和东景开始拍拖，陪东景完成愿望清单，并向东京求婚。东景思前想后，认为她不爱任何人才能在救下全世界的同时救到心爱的人，所以深夜打包行李离开家，也把红绳还给灭亡，决定在剩余的时间里彻底孤独。



灭亡听不到东景的心声，但通过观察发现她从小到大都把真正的想法压抑在内心、从未说出口，一番深情告白令东景终於破防大哭：「我想活著，跟我所爱的人们一起，真的真的好想活下去。」灭亡哽咽说说希望和东景一起活下去，也愿意和东景一起死。



另一边，车主益告诉罗智娜，他认为罗智娜不要和李贤圭在一起对她而言比较好，当年也是因为车主益暗中阻拦才令她和李贤圭没能在一起。但现在车主益逐渐感到歉疚，想要退出竞争。



灭亡像开玩笑一样求婚的那一幕真的很可爱，东景吐槽他是小学刚毕业就想入大学XD



在海边让东景第一次讲出心里话的瞬间，真的让人看了鼻子都酸酸的：



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下集预告里，灭亡和东景十指相扣：「就算重来一次，我也会做出同样的选择，遇见你、爱上你。」「如今我不会感到害怕，因为自从遇到你，世界变得不同。」车主益真的退出三角关系，细姨突然住院，东景问灭亡该怎么办，神说：「我帮你，在互相的命运里杀死对方。」刚刚甜回来一点怎么又开始虐了啦~T^T



（图：黄Viu煲剧平台）

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