「意外懷孕也是祝福」韓國男主播言論遭炮轟！韓網民：逆時代的發言，毫無共情能力

「意外懷孕也是祝福」，韓國KBS的男主播姜昇華表示。
前兩日播出的KBS節目《早上好大韓民國直播》中，主播姜昇華的發言引起軒然大波。 節目中有一個版塊為「模擬法庭」，介紹了一對結婚10年的夫婦，這對夫妻原本打算當頂客家庭，丈夫謊稱做了結紮手術，最後導致不知情的妻子意外懷孕。 嘉賓們就此事進行了討論，姜昇華表示：「這是一件值得祝福的事情啊，為什麼要鬧到離婚？ 現在有很多因為不孕不育而痛苦的夫婦，懷孕本該是一件值得祝福的事情，卻要因為這種事情離婚，這點讓我不舒服。」另一位主播金智熙解釋：「但夫妻倆事先已經商量好當頂客族的。」姜昇華又稱：「孩子是祝福，有了孩子，人才會變得更年輕，反正都已經懷孕了，還不如好好撫養他長大。 」
節目播出後，男主播的「意外懷孕也是祝福 」的言論立刻遭到廣大民眾的詬病，斥其毫無共情能力。KBS電視台的官網上也出現了要求當事男主播道歉的留言，「這根本就是逆時代的發言，這種事情中明明就存在受害者，主播卻明顯在袒護加害人，這是一個官方電視台該有的發言嗎？ 」
事情逐漸發酵後，姜昇華在另一檔節目中道歉，表示自己的言語過於草率，自己毫無擁護犯罪者的意思，當時只是對一個生命產生了憐悯之心才做出那樣的發言，對沒能考慮到女性們心理致歉。
「首圖：KBS官方／截圖：KBS《早上好大韓民國直播》」
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