2021最迷人的精神科醫生！新劇《你是我的春天》公開金東旭換上白袍的帥氣劇照

金東旭低沉又性感的聲音，有這樣的心理醫生可以諮詢，我怕我會一直裝病下去，只為了多見他一眼。XDD（徐玄振的人物劇照前天也公開囉~）

七月初最令人期待的 tvN 療癒愛情劇《你是我的春天》公開了金東旭的職人劇照，在新作品中他化身為「精神科醫生」（心理醫生），許多網友都表示白色真的非常適合他。

本劇講述內心被困在7歲的主人公們，以「大人」的身分回到那個發生殺人事件的建築物裡，展開了一系列治癒與救贖的愛情故事，由《The King：永遠的君主》、《請輸入檢索詞WWW》的鄭志賢導演和《泡泡糖》李美娜編劇合作，堅強的團隊和演員陣容也讓人加倍期待。



【預告】徐玄振躺著若有所思：「難道…你喜歡我嗎？」金東旭也發著呆：「不要去見那個男人。」下一秒兩人笑著甜蜜對視。



金東旭飾演精神科醫生「朱英道」，希望引導每個人都能回歸正常的生活，聰明道能瞬間掌握一切又擁有帥氣外型的他，自己心中的傷痛卻未得到安慰。



而公開的劇照中則是他與患者進行交流的場面，用心傾聽對方的故事，讓人忍不住在他面前卸下心防的安定眼神和微笑，都相當迷人。



與他演對手戲的是「愛情喜劇女王」徐玄振，飾演酒店禮賓部經理「姜多貞」，從小就成績優異，工作能力極強，因為一次機緣回到小時候待過的江陵旅館工作。



這次強強聯手的新劇《你是我的春天》，將在7月5日晚間九點首播。

【人物預告】



【首波預告】



*圖：tvN Drama@official、youtube

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