「意外怀孕也是祝福」韩国男主播言论遭炮轰！韩网民：逆时代的发言，毫无共情能力

「意外怀孕也是祝福」，韩国KBS的男主播姜升华表示。
前两日播出的KBS节目《早上好大韩民国直播》中，主播姜升华的发言引起轩然大波。 节目中有一个版块为「模拟法庭」，介绍了一对结婚10年的夫妇，这对夫妻原本打算当顶客家庭，丈夫谎称做了结扎手术，最后导致不知情的妻子意外怀孕。 嘉宾们就此事进行了讨论，姜升华表示：「这是一件值得祝福的事情啊，为什么要闹到离婚？ 现在有很多因为不孕不育而痛苦的夫妇，怀孕本该是一件值得祝福的事情，却要因为这种事情离婚，这点让我不舒服。」另一位主播金智熙解释：「但夫妻俩事先已经商量好当顶客族的。」姜升华又称：「孩子是祝福，有了孩子，人才会变得更年轻，反正都已经怀孕了，还不如好好抚养他长大。 」
节目播出后，男主播的「意外怀孕也是祝福 」的言论立刻遭到广大民众的诟病，斥其毫无共情能力。KBS电视台的官网上也出现了要求当事男主播道歉的留言，「这根本就是逆时代的发言，这种事情中明明就存在受害者，主播却明显在袒护加害人，这是一个官方电视台该有的发言吗？ 」
事情逐渐发酵后，姜升华在另一档节目中道歉，表示自己的言语过於草率，自己毫无拥护犯罪者的意思，当时只是对一个生命产生了怜悯之心才做出那样的发言，对没能考虑到女性们心理致歉。
「首图：KBS官方／截图：KBS《早上好大韩民国直播》」
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