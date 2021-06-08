《五月的青春》今日最終回！李到晛＋高旻示：「在1980年5月中哭過笑過的熱血青春是珍貴的回憶！」

KBS2復古愛情電視劇《五月的青春》今晚即將播出結局，劇中男女主角李到晛與高旻示的戀情也牽動著觀眾們的心情，兩人也在今日表達了終演的心得。

KBS2《五月的青春》描述在1980的純樸年代，一個即將畢業的首爾醫學大學學生，與一個離鄉背井到光州工作的堅強女護士，兩人之間動人的愛情故事。無奈因家庭身世以及當時各地示威遊行不斷，五月終於爆發光州的民主化運動，造成軍人佔領街頭濫殺無辜，也讓他們的愛情更加艱難。



女主角高旻示在劇中飾演堅強的金明喜，雖然出身鄉下，父親曾捲入示威活動並被屈打成招，她也因而自請退學而低調謀生，雖然遇見心儀的對象，但卻為成全朋友的家庭而放棄，最後終於鼓起勇氣跟隨自己的心，但眼前的重重阻礙仍令觀眾們心疼。高旻示也透過公司表達終演感想：「感謝觀眾們對《五月的青春》金明喜的喜愛，2021年的這段時間，能活在1980年5月中又哭又笑，將成為我珍貴的回憶。」

高旻示也提到從去年的寒冷冬天開拍，經歷時常下雨的春天，在這半年的拍攝期間，現在必須要送走明喜了，但感覺很不真實。「我們所有人都年輕，還有許多現在也活在青春歲月中的朋友們，希望這部作品能成為大家的禮物，請永遠青春吧！」她也送給大家這段話。



與高旻示一樣，首度成為地上波電視劇作品中的主角，李到晛在《五月的青春》中也完美詮釋出深情男孩黃喜太，被高官父親監督著一舉一動，但對於明喜他總是鍥而不捨，即使被拒絕，即使明喜要求他與朋友訂婚他也照做，不斷等待直到明喜願意面對自己的心。李到晛在劇中對心愛的人展現出的哀切溫柔眼神以及富有安全感的聲線，守護著所愛的舉動，也令許多女性觀眾們心動不已。

李到晛也表達終演感想，他提到《五月的青春》就這樣要結束了，令人難以置信，首先要先向這段時間內給予支持的觀眾們致上感謝。「能夠與導演、作家以及所有同劇演員們一起拍攝真的非常榮幸，也感謝大家給予的許多指導和幫忙，才能完成這部作品。能遇見青春又熱血的黃喜太這個角色真的太幸福了，應該會成為我難以忘懷的回憶。」《五月的青春》今晚播出最終回。



照片：KBS Drama

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