女生也有manner腿！T-ara朴芝妍自降身高+「壁咚」化妝師，網友大呼：太心動！

芝妍歐尼的長腿和氣質真的絕了！

大家應該見過不少身高優秀的男演員、男偶像為了配合化妝師的身高而岔開雙腿、降低高度，這一體諒對方的行為就被叫做manner腿，讓人感覺既溫柔又有男友力~而女藝人這樣做的機會就比較少，也讓人格外珍惜，所以大家見到芝妍這組照片時都激動了！

昨天T-ara成員朴芝在個人IG上PO出三張照片，配上一張上下顛倒的笑臉、沒有留言，照片裡的她穿著緊身牛仔褲和長靴、岔開雙腿配合化妝師的身高，側臉的立體度和修長的雙腿非常引人矚目：



第二張圖裡芝妍一隻手撐在牆上，居然對化妝師展開「壁咚」！網友感歎：「如果是我的話應該早就腿軟了」、「太致命了」、「歐尼好有魄力」、「化妝師居然還能認真工作嗎？ 」、「以後我的志願就是給芝妍當化妝師」。



芝妍身高167cm，體重則只有46kg，真的是每次看到都要驚訝的黃金比例：





芝妍現在正在出演KBS 2TV的週五劇《Imitation》，飾演富有Girl Crush魅力的SOLO歌手羅莉曼，在劇中的舞台也是一舉一動都充滿魅惑感、十分吸引人，看她演戲和唱歌都是一種享受啊：



（圖：IG@JIYEON2__）

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