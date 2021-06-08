《你是我的春天》徐玄振角色劇照公開，形象180度大轉變：這次準備了天衣無縫的演技

演什麼就像什麼的頂級演員「徐玄振」，這次全新人物的挑戰，也讓粉絲們非常期待～！（擁有專業技能的歐逆好美~XD）

暑假最令人期待的 tvN 療癒愛情劇《你是我的春天》首度公開了徐玄振的人物形象劇照，此次她變身為「酒店禮賓部經理」（主要職務：飯店迎賓），專業職場女子的形象，給人煥然一新的感受。



徐玄振飾演的「姜多貞」從小就成績優異，工作能力極強，因為一次機緣回到小時候待過的江陵旅館工作。徐玄振也表示這次選到了自己很喜歡的劇本，也會做到最完美，希望把角色的那份心意傳達給觀眾，希望大家多多期待！



製作公司透露：「徐玄振從眼神、氛圍到聲音，徹底地分析了角色後，準備了毫無漏洞的演技，而光是她的名字本身，就是給人無比信任感的好演員。」



▼而和她演對手戲的金東旭（飾演精神科醫生「朱英道」），在早先釋出的預告中，兩人的互動與火花也讓粉絲們非常期待！



【預告】徐玄振躺著若有所思：「難道…你喜歡我嗎？」金東旭也發著呆：「不要去見那個男人。」下一秒兩人笑著甜蜜對視。

本劇由《The King：永遠的君主》、《請輸入檢索詞WWW》的鄭志賢導演和《泡泡糖》李美娜編劇合作，講述內心被困在7歲的主人公們，以「大人」的身分回到那個發生殺人事件的建築物裡，展開了一系列治癒與救贖的愛情故事，預計在7月5日晚間九點首播。

*圖：tvN Drama@official／＋封面：JTBC Drama@official

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