《五月的青春》今日最终回！李到晛＋高旻示：「在1980年5月中哭过笑过的热血青春是珍贵的回忆！」

KBS2复古爱情电视剧《五月的青春》今晚即将播出结局，剧中男女主角李到晛与高旻示的恋情也牵动著观众们的心情，两人也在今日表达了终演的心得。

KBS2《五月的青春》描述在1980的纯朴年代，一个即将毕业的首尔医学大学学生，与一个离乡背井到光州工作的坚强女护士，两人之间动人的爱情故事。无奈因家庭身世以及当时各地示威游行不断，五月终於爆发光州的民主化运动，造成军人占领街头滥杀无辜，也让他们的爱情更加艰难。



女主角高旻示在剧中饰演坚强的金明喜，虽然出身乡下，父亲曾卷入示威活动并被屈打成招，她也因而自请退学而低调谋生，虽然遇见心仪的对象，但却为成全朋友的家庭而放弃，最后终於鼓起勇气跟随自己的心，但眼前的重重阻碍仍令观众们心疼。高旻示也透过公司表达终演感想：「感谢观众们对《五月的青春》金明喜的喜爱，2021年的这段时间，能活在1980年5月中又哭又笑，将成为我珍贵的回忆。」

高旻示也提到从去年的寒冷冬天开拍，经历时常下雨的春天，在这半年的拍摄期间，现在必须要送走明喜了，但感觉很不真实。「我们所有人都年轻，还有许多现在也活在青春岁月中的朋友们，希望这部作品能成为大家的礼物，请永远青春吧！」她也送给大家这段话。



与高旻示一样，首度成为地上波电视剧作品中的主角，李到晛在《五月的青春》中也完美诠释出深情男孩黄喜太，被高官父亲监督著一举一动，但对於明喜他总是锲而不舍，即使被拒绝，即使明喜要求他与朋友订婚他也照做，不断等待直到明喜愿意面对自己的心。李到晛在剧中对心爱的人展现出的哀切温柔眼神以及富有安全感的声线，守护著所爱的举动，也令许多女性观众们心动不已。

李到晛也表达终演感想，他提到《五月的青春》就这样要结束了，令人难以置信，首先要先向这段时间内给予支持的观众们致上感谢。「能够与导演、作家以及所有同剧演员们一起拍摄真的非常荣幸，也感谢大家给予的许多指导和帮忙，才能完成这部作品。能遇见青春又热血的黄喜太这个角色真的太幸福了，应该会成为我难以忘怀的回忆。」《五月的青春》今晚播出最终回。



照片：KBS Drama

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