大反轉～第2屆《熊孩子》團結大會：金鍾國領軍的歌手隊連輸崔振赫的演員隊！

金鍾國的最大敵人是同隊的希澈與李常敏XDDD

《我家的熊孩子》第2屆團結大會進行中（EP.244～），乍看之下，歌手隊有「金肌肉」金鍾國與特種兵出身的朴君，應該會輾壓看起來只有崔振赫比較有體力的演員隊，沒想到結果出乎意料。

▼演員隊（藍色）：崔振赫、吳珉錫、卓在勳、林元熙、金俊昊VS歌手隊（粉紅色）：金鍾國、朴君、李常敏、希澈



足球──歌手隊勝

上週EP.244首度播出第2屆團結大會內容。足球比賽，歌手隊一路輾壓，上半場以4:2領先，下半場演員隊就算多了一人仍然無法挽回頹勢，最終歌手隊6:4獲勝。歌手隊以希澈進2球為最多，演員隊則是崔振赫3球（1為烏龍球）最多。過程中各種臭腳發揮才是重點，整場比賽笑瘋觀眾。

拔河──演員隊勝

拔河比賽，原以為歌手隊有金鍾國與朴君應該贏定了，何況朴君還細心教導拔河姿勢，結果金鍾國、朴君、李常敏與希澈的組合，1:2輸給崔振赫、吳珉錫、林元熙與金俊昊，出人意料。MC們不禁吐槽希澈：「根本是三個人對四個人。」「希澈完全沒有力。」屬演員隊的裁判卓在勳也得意忘形的說：「只靠鍾國一人是贏不了所有人的！」



仰臥起坐──演員隊勝

本週日（6日）播出的EP.245，熊孩子們展開團體仰臥起坐比賽。兩隊的作戰策略都是讓有力的人在兩邊，撐起中間比較弱的人。歌手隊一樣得靠金鍾國與朴君，希澈與李常敏體力弱到成了拖油瓶；演員隊則有崔振赫、吳珉錫與林元熙，只有金俊昊完全癱軟需要人支撐。最後由演員隊以21下取勝歌手隊18下。

綜合目前的成績，歌手隊暫時落後演員隊一個項目，輸贏關鍵簡直在於「根本是敵人的自己人」。無論是哪一隊，熊孩子各種發揮都讓觀眾爆笑不已。下週日（12日）要進行才藝比賽，熊孩子依序戴上了「魔法帽子」跳舞，看來會是一場逗趣表演。

（圖：《我家的熊孩子》@YouTube SBS Entertainment 截圖）

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