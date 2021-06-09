李光洙下車後《Running Man》是否引進新成員，擔當PD回應：以後有考慮，但現階段沒有

李光洙下車後《Running Man》是否引進新成員，擔當PD回應：以後有考慮，但現階段沒有

綜藝   2021年6月9日   星期三10:17   MiJimin   25

【內文分析】大家覺得《Running Man》該不該引進新成員呢？目前網友分成幾種反應：「先不要吧！」、「如果有好的人選可以考慮」、「乾脆節目收一收吧」、「每次有新成員我就不想看」 PS：李光洙最後一期節目將在13日（本週日）播出

《Running Man》元老級成員李光洙由於腳傷一直遲遲無法復原，做出了離開節目的艱難決定後，「《RM》是否引進新成員」就成為了近期熱門的話題。

娛樂記者出身的YouTuber李鎮浩就提到了「光洙下車以後，《RM》暫時不引進新成員的原因」，首先，《RM》的擔當PD崔寶弼就在採訪中說道：「會一邊關注流行趨勢一邊思考，以後很有可能再加入新成員，但現階段還沒有。」

大家都知道李光洙是不可或缺、無可替代的存在，不單單是因為他天然無敵的綜藝感，性格好、娛樂性強，又隨時能夠營造緊張感，對於他的離開，真的是全面性的遺憾。

當初在Gary離開時，整體的士氣其實是低落的，成員們也克服了不少次的危機，堅持下來，而新成員（全昭旻、梁世燦）的加入，的確也讓團隊提升士氣，活躍的表現也影響整個氛圍，為《RM》注入全新的活力，與成員之間的配對也能激發出不同的火花。

但也發生了粉絲不滿的情況，《RM》在海外的人氣非常高，當時最受熱烈討論的，就是全昭旻突出的表現，讓許多粉絲感受到宋智孝的份量不足，甚至出現了一波討厭新成員全昭旻的熱潮，還攻擊到家人，要求她離開《RM》，也影響到全昭旻的身心，幸好漸漸調整、解決了這個問題。

所以，對於新成員的加入，節目組都希望小心再小心，尤其是在這個悲傷的氛圍之下，暫時不會去考慮加入新成員，但往後會繼續觀察主流趨勢，為團隊做出最好的選擇。

*圖：sbs_runningman_sbs@IG.FB

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 成員都老了 ~~ 還能撐多久呢
    5小時前
  • 跑了11年來的設定形象容易被取代嗎？ 為何要說取代？補人數 新增成員還有很多的詞好嘛！
    2小時前
  • 把Gary 叫回來，哈
    1小時前
  • 劉在錫推薦車銀優😂😂
    2小時前
  • 我个人觉得不了，全昭旻和梁世灿的加入 也没有成功拉到新粉或者路粉。反而是老粉在撑着他们俩。很明显，引入新成员也只是为了捞取一时的“新鲜感”，往后还是要看默契和搞笑效果。我依然觉得他们俩给不到一些很鲜明的东西，久而久之就只剩下厌倦和无感了。还是把最好的，留给回忆吧。
    22分前
→更多留言...(20)
在Facebook上的留言
主頁 » 綜藝 » 李光洙下車後《Running Man》是否引進新成員，擔當PD回應：以後有考慮，但現階段沒有
© 2021 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手