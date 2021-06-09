李光洙下車後《Running Man》是否引進新成員，擔當PD回應：以後有考慮，但現階段沒有

【內文分析】大家覺得《Running Man》該不該引進新成員呢？目前網友分成幾種反應：「先不要吧！」、「如果有好的人選可以考慮」、「乾脆節目收一收吧」、「每次有新成員我就不想看」 PS：李光洙最後一期節目將在13日（本週日）播出

《Running Man》元老級成員李光洙由於腳傷一直遲遲無法復原，做出了離開節目的艱難決定後，「《RM》是否引進新成員」就成為了近期熱門的話題。



娛樂記者出身的YouTuber李鎮浩就提到了「光洙下車以後，《RM》暫時不引進新成員的原因」，首先，《RM》的擔當PD崔寶弼就在採訪中說道：「會一邊關注流行趨勢一邊思考，以後很有可能再加入新成員，但現階段還沒有。」



大家都知道李光洙是不可或缺、無可替代的存在，不單單是因為他天然無敵的綜藝感，性格好、娛樂性強，又隨時能夠營造緊張感，對於他的離開，真的是全面性的遺憾。

當初在Gary離開時，整體的士氣其實是低落的，成員們也克服了不少次的危機，堅持下來，而新成員（全昭旻、梁世燦）的加入，的確也讓團隊提升士氣，活躍的表現也影響整個氛圍，為《RM》注入全新的活力，與成員之間的配對也能激發出不同的火花。



但也發生了粉絲不滿的情況，《RM》在海外的人氣非常高，當時最受熱烈討論的，就是全昭旻突出的表現，讓許多粉絲感受到宋智孝的份量不足，甚至出現了一波討厭新成員全昭旻的熱潮，還攻擊到家人，要求她離開《RM》，也影響到全昭旻的身心，幸好漸漸調整、解決了這個問題。



所以，對於新成員的加入，節目組都希望小心再小心，尤其是在這個悲傷的氛圍之下，暫時不會去考慮加入新成員，但往後會繼續觀察主流趨勢，為團隊做出最好的選擇。

*圖：sbs_runningman_sbs@IG.FB

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