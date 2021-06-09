《我的室友是九尾狐》超酷課堂戀愛作業：大700歲交換生「姜漢娜」與李潭好友「金度完」感情線備受矚目

韓劇《我的室友是九尾狐》，由惠利飾演超有活力女大學生，意外因為狐珠在惠利身體裡，不得已與「九尾狐」張基龍同居，開播兩周在網路上引起很高話題。

而配角的戲份也同樣吸睛，劇中作為惠利男閨蜜的金度完，面臨教授的戀愛作業挑戰，與飾演女二號的姜漢娜，假扮男女朋友體會男女關係。



姜漢娜在劇中是以交換生的名義，進入了金度完與惠利的大學校園。長相貌美吸引眾多男生注意，才入學第一天便被封為女神，金度完被分派到這號人物，心裡也是澎湃不已。擔心地跟兄弟們互傳訊息，等著完成約會作業。



不過男孩對於女神的幻想，隨即也破滅了。姜漢娜劇中設定過於高冷，搞得金度完壓力山大，幾乎整個戀愛作業的互動過程，都不知該如何聊天。後來在電影院遇到惠利和裴仁赫兩人，這才解救了尬聊窘境，此時的金度完不清楚眼前的惠利，是由張基龍用道術幻化而來，把惠利當兄弟般對待。



實際上張基龍與姜漢娜，真實身分都是九尾狐，已經認識很長一段時間。



姜漢娜會突然進入校園，實際上也是張基龍所安排，要來保護同居的惠利不受任何傷害，姜漢娜真實年齡大金度完七百歲。



是否有可能發生超越七百歲的愛戀，讓這段超酷感情線顯得非常特別。在發布會當中，姜漢娜曾經說過「想和金度完同居」，雖然目前來看並無粉紅泡泡產生，但如今又有超曖昧戀愛作業，該劇又將於每週三四更新最新集數，究竟兩人是否會有感情線產生也備受期待。



(首圖&內文圖：tvN《我的室友是九尾狐》官方劇照)

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