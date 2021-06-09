大反转～第2届《熊孩子》团结大会：金钟国领军的歌手队连输崔振赫的演员队！

金钟国的最大敌人是同队的希澈与李常敏XDDD

《我家的熊孩子》第2届团结大会进行中（EP.244～），乍看之下，歌手队有「金肌肉」金钟国与特种兵出身的朴君，应该会辗压看起来只有崔振赫比较有体力的演员队，没想到结果出乎意料。

▼演员队（蓝色）：崔振赫、吴珉锡、卓在勋、林元熙、金俊昊VS歌手队（粉红色）：金钟国、朴君、李常敏、希澈



足球――歌手队胜

上周EP.244首度播出第2届团结大会内容。足球比赛，歌手队一路辗压，上半场以4:2领先，下半场演员队就算多了一人仍然无法挽回颓势，最终歌手队6:4获胜。歌手队以希澈进2球为最多，演员队则是崔振赫3球（1为乌龙球）最多。过程中各种臭脚发挥才是重点，整场比赛笑疯观众。

拔河――演员队胜

拔河比赛，原以为歌手队有金钟国与朴君应该赢定了，何况朴君还细心教导拔河姿势，结果金钟国、朴君、李常敏与希澈的组合，1:2输给崔振赫、吴珉锡、林元熙与金俊昊，出人意料。MC们不禁吐槽希澈：「根本是三个人对四个人。」「希澈完全没有力。」属演员队的裁判卓在勋也得意忘形的说：「只靠钟国一人是赢不了所有人的！」



仰卧起坐――演员队胜

本周日（6日）播出的EP.245，熊孩子们展开团体仰卧起坐比赛。两队的作战策略都是让有力的人在两边，撑起中间比较弱的人。歌手队一样得靠金钟国与朴君，希澈与李常敏体力弱到成了拖油瓶；演员队则有崔振赫、吴珉锡与林元熙，只有金俊昊完全瘫软需要人支撑。最后由演员队以21下取胜歌手队18下。

综合目前的成绩，歌手队暂时落后演员队一个项目，输赢关键简直在於「根本是敌人的自己人」。无论是哪一队，熊孩子各种发挥都让观众爆笑不已。下周日（12日）要进行才艺比赛，熊孩子依序戴上了「魔法帽子」跳舞，看来会是一场逗趣表演。

（图：《我家的熊孩子》@YouTube SBS Entertainment 截图）

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