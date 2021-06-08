在本命的禮物面前我們不是好姐妹而是競爭對手！THE BOYZ泳勛看到花束的「下場」呆了XD

大家去聽本命演唱會的時候，有沒有搶過本命扔下來的物品呢？

聽過演唱會的小夥伴一定都知道，當本命唱到HIGH起來的時候就會朝著觀眾席上扔東西，有時候是玩偶，有時候是毛巾，總之不管扔下來的是什麼，都能引起台下所有粉絲的尖叫和瘋搶，哪怕自己不在可以摸到東西的那個區域，但依舊會很興奮，一顆心跟著那個禮物忽上忽下，直到落入別人的懷抱。

THE BOYZ最近參演了Mnet的節目《KINGDOM》，通過幾輪競演之後獲得了亞軍，因為這檔節目有不少人重新認識到了THE BOYZ的魅力，找出他們的各種舊影片觀看，2019年THE BOYZ參加SMUF（首爾音樂節；Seoul Music Festival）時的一則影片重新引起了大家的關注。



音樂節上，THE BOYZ上臺演出時還為粉絲準備了花束作為禮物，最後為了公平起見，大家決定從台上拋花束，誰搶到就算誰的。泳勛和其他成員一樣背對著粉絲，超台下拋下花束，只是花束瞬間被三名粉絲同時碰到，下一秒鐘花束就被三人迅速分解了，看到這一幕的泳勛驚到不相信眼前發生的一切，一臉的震驚表情，不知道該說什麼。



在本命的禮物面前，只有競爭對手，沒有姐妹！！！

「圖：SMUF截圖」

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