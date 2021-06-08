《The Penthouse 3》碩勳＆羅娜CP因朱丹泰的關係，兩人愛情再次走向未知！

狗血復仇《The Penthouse 3》金順玉編劇筆下高潮迭起，故事情節反轉再反轉，糾心劇情也是接連不斷。

繼兩大反角千瑞璡（金素妍 飾）跟朱丹泰（嚴基俊 飾）分別入獄，在上一季劇情被朱丹泰重傷害的羅娜（金賢秀 飾），和碩勳（金永大 飾）原本即將迎來正常生活，萬萬沒想到朱丹泰收買個大法官，就將所有罪嫌轉移到羅根李（朴殷碩 飾）身上。



在上一季劇情裡，朱丹泰不滿羅娜搶走女兒大學門票，於是狠下心了結她。後來雖然被救起來了，但朱丹泰在劇中，其實是碩勳的父親，經過這起事件，兩人的相處明顯沒以往自在，雖然還是能坐在一起聊天，但動作已無往常親密。



在最新劇情當中，朱丹泰轉為無罪以後，回到了頂樓公寓。眾人撞見朱丹泰以後，女兒錫景（韓智賢 飾）表示相信了爸爸，不會像先前法院所宣判，殺了親生媽媽羅愛喬（李智雅 飾），對爸爸的態度轉為親切，並要哥哥碩勳相信爸爸。一旁的羅娜詫異不已，感到一陣噁心。



碩勳與羅娜此時的關係，其實已經走向緩和。朱丹泰的出現，讓兩人關係再次走向未知。錫景激動表示，有些人不是你說不存在就不存在的。羅娜拒絕碩勳安慰跑出屋外，為兩位小情侶的感情線埋下變數。



(圖：《The Penthouse 3》截圖@黃viu煲劇平台／SBS《The Penthouse 3》官方劇照／IG@youngdae0302)

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