在本命的礼物面前我们不是好姐妹而是竞争对手！THE BOYZ泳勋看到花束的「下场」呆了XD

大家去听本命演唱会的时候，有没有抢过本命扔下来的物品呢？

听过演唱会的小伙伴一定都知道，当本命唱到HIGH起来的时候就会朝著观众席上扔东西，有时候是玩偶，有时候是毛巾，总之不管扔下来的是什么，都能引起台下所有粉丝的尖叫和疯抢，哪怕自己不在可以摸到东西的那个区域，但依旧会很兴奋，一颗心跟著那个礼物忽上忽下，直到落入别人的怀抱。

THE BOYZ最近参演了Mnet的节目《KINGDOM》，通过几轮竞演之后获得了亚军，因为这档节目有不少人重新认识到了THE BOYZ的魅力，找出他们的各种旧影片观看，2019年THE BOYZ参加SMUF（首尔音乐节；Seoul Music Festival）时的一则影片重新引起了大家的关注。



音乐节上，THE BOYZ上台演出时还为粉丝准备了花束作为礼物，最后为了公平起见，大家决定从台上抛花束，谁抢到就算谁的。泳勋和其他成员一样背对著粉丝，超台下抛下花束，只是花束瞬间被三名粉丝同时碰到，下一秒钟花束就被三人迅速分解了，看到这一幕的泳勋惊到不相信眼前发生的一切，一脸的震惊表情，不知道该说什么。



在本命的礼物面前，只有竞争对手，没有姐妹！！！

「图：SMUF截图」

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