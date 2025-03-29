從「韓劇惡角」變溫柔新婚男！嚴基俊幸福分享：「與妻子初見面就確信會結婚」人生就是要看準時機啊～

最新的 SBS《脫掉鞋子恢單4Men》中，《Penthouse》《7人的復活》演員嚴基俊分享了與妻子的戀愛故事和結婚理由，臉上幸福的表情完全藏不住。

李尚敏說：「之前（嚴基俊）還說沒考慮結婚，結果還是結婚了。」

嚴基俊回：「一直努力工作，直到某個時刻覺得可以稍微休息一下，剛好那個時候遇到了戀人。」聽到這番話後，金秀路感慨道：「人生就是時機啊。」



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當天，節目成員們紛紛向新婚的嚴基俊提問。李尚敏詢問他是否已經辦理了結婚登記，當嚴基俊回答已經登記後，李尚敏笑說：「應該再觀察一年再決定嘛。」引發眾人笑聲。

接著，卓在勳問道：「新婚四個月了，說說這段時間發生了哪些事情吧？」



對此，嚴基俊回應：「我覺得自己沒什麼變化。我們交往四個月後，見了雙方父母，之後就一起住了。」他坦率地透露結婚前就已經同居，讓現場所有人都倍感好奇。此外，嚴基俊也流露出對婚姻的滿足，直言：「真的很幸福。」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金秀路表示：「嚴基俊因為我們四個人的關係，坐在這裡應該會有點不自在，畢竟他的生活方式和我們不同。」這番話引起其他成員的反駁。接著，金秀路解釋：「我不是因為離婚才這麼說的，而是因為你們四個人總說自己不幸福。」

談及與妻子的初次見面，嚴基俊表示：「我們是2023年2月認識的，透過朋友的弟弟介紹相識。」他還補充道：「當時我先跟她要了聯絡方式，是在聚會快結束時問的。拿到號碼後，我立刻就傳了簡訊。」讓眾人都相當驚訝。

嚴基俊接著說：「雖然過去也談過戀愛，但這次不一樣，見到她的第一天，我就覺得這個人可以陪伴我度過餘生。」他的一番話也讓在場所有人羨慕不已。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞