他們出道前就被寫進了教科書：朴志訓登上英語教材、黃正音示範什麼是端正的姿勢！

他們出道前就被寫進了教科書：朴志訓登上英語教材、黃正音示範什麼是端正的姿勢！

明星   2021年6月5日   星期六08:00   Tracy  

明星紅了之後被寫入教材也不是沒有的事情，但有些人在大明星成名前就已經被寫進了教科書了。

在男團Wanna One出身的朴志訓參加選秀節目《Produce 101》之時就創下了「把你收藏到我心裡」的名句，當時有不少觀眾覺得他特別眼熟，似乎在哪裡見過。

顏值頗高的朴志訓非常厲害，出現在國小6年紀的體育書、國中英語和國中科學的教科書裡，是個非常出名學生模特，而且據說分量極多，幾乎一整本書裡都有他的身影。

女演員黃正音在出道之前出現在了國小6年紀的國語教科書裡，這本書在1997年-2000年期間被全韓國的國小6年紀使用。黃正音親自示範什麼是正確、端正的姿勢，坐在書桌前的她腰背挺直，絕對是老師和家長們一再強調的學習姿勢。

▲KBS《娛樂街中繼》官方截圖

不過黃正音出道之後曾吐槽過很不喜歡自己當時的大腦門。

首圖：IG@0529.jihoon.ig ＆ @jungeum84

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