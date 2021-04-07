李裕英加入JTBC新劇《Insider》與姜河那合作！「花柳界女主人」角色引發好奇

這個組合也值得期待～！

根據5日韓媒《體育朝鮮》的報導，李裕英將擔任JTBC新電視劇《Insider》主演與姜河那合作，而她特殊的角色設定引發網友好奇。

《Insider》為動作懸疑劇，劇情描述一個男人為了復仇而鬥爭，並因此而成長，是想傳達「在絕望的情況下，人就是希望，能夠成為奇蹟的種子」的正向理念。

李裕英飾演江南花柳界一代女主人吳秀妍，美貌是她的槍，智慧是她的刀。實際上她就是個企業家，透過聲色場所獲得的資金和人脈投資了各種事業。能夠快速且準確的評斷一個人的價值，將身敗名裂成階下囚的金耀漢視為自己手中的一把利刃。

（圖：李裕英所屬ACE FACTORY）

男主角金耀漢即姜河那飾演，是在司法研修院時遭到同事背叛而入獄，爾後展開復仇並成長的角色。（相關報導：‎姜河那敲定主演新作 將演出JTBC 懸疑動作劇《Insider》！‎）

（圖：姜河那所屬TH COMPANY）

李裕英算是自2019年OCN電視劇《所有人的謊言》正式回歸迷你劇，期間演出的都是一集的特別劇（俗稱獨幕劇），包括MBC《SF8：看護中》、KBS《KBS Drama Special：戀愛的痕跡》。演出《Insider》的消息一出後，韓網大部分都把注意力放在其角色設定上「花柳界女主人」（화류계의 대마담，花柳界指紅燈區）上，懷疑自己看錯了：「花柳界女主人？」、「女主是花柳界代表？」、「角色設定是怎麼回事？」，台灣倒是相當期待李裕英與姜河那的組合。

（封圖：李裕英所屬ACE FACTORY、姜河那所屬TH COMPANY）

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