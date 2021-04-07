李裕英加入JTBC新剧《Insider》与姜河那合作！「花柳界女主人」角色引发好奇

这个组合也值得期待～！

根据5日韩媒《体育朝鲜》的报导，李裕英将担任JTBC新电视剧《Insider》主演与姜河那合作，而她特殊的角色设定引发网友好奇。

《Insider》为动作悬疑剧，剧情描述一个男人为了复仇而斗争，并因此而成长，是想传达「在绝望的情况下，人就是希望，能够成为奇迹的种子」的正向理念。

李裕英饰演江南花柳界一代女主人吴秀妍，美貌是她的枪，智慧是她的刀。实际上她就是个企业家，透过声色场所获得的资金和人脉投资了各种事业。能够快速且准确的评断一个人的价值，将身败名裂成阶下囚的金耀汉视为自己手中的一把利刃。

（图：李裕英所属ACE FACTORY）

男主角金耀汉即姜河那饰演，是在司法研修院时遭到同事背叛而入狱，尔后展开复仇并成长的角色。（相关报导：‎姜河那敲定主演新作 将演出JTBC 悬疑动作剧《Insider》！‎）

（图：姜河那所属TH COMPANY）

李裕英算是自2019年OCN电视剧《所有人的谎言》正式回归迷你剧，期间演出的都是一集的特别剧（俗称独幕剧），包括MBC《SF8：看护中》、KBS《KBS Drama Special：恋爱的痕迹》。演出《Insider》的消息一出后，韩网大部分都把注意力放在其角色设定上「花柳界女主人」（화류계의 대마담，花柳界指红灯区）上，怀疑自己看错了：「花柳界女主人？」、「女主是花柳界代表？」、「角色设定是怎么回事？」，台湾倒是相当期待李裕英与姜河那的组合。

（封图：李裕英所属ACE FACTORY、姜河那所属TH COMPANY）

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