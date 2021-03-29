韓國首部古裝BL劇《柳書生的婚禮》4月15日開播，集結3部BL劇男主角

竟然標榜「朝鮮狗血羅曼史」XD

韓國自去年起開起BL劇大門，皆為網劇，類型從校園到職場都有。最新一部《柳書生的婚禮》（류선비의 혼례식）為首部BL古裝劇，由都曾演過BL劇男主角的李洗賑、姜仁秀與張義秀主演。

《柳書生的婚禮》由Idol Romance推出，是講述家門與訂婚傳統觀念，與實際情感發生衝突的「朝鮮狗血詐欺羅曼史」，背景放在朝鮮時代，敘述主人翁「柳皓宣」在與未婚妻「崔華真」結婚的那天，華真消失了，華真的哥哥「崔奇菀」便代替花貞完婚。

《Wish You：你在我心中的旋律》飾演歌手的姜仁秀演出「柳皓宣」書生一角，「崔奇菀」則由《Mr.Heart》學弟「尚河」李洗賑飾演。海報上兩人含情默默看著對方，搭配字樣「好，就到找到了逃跑的新娘為止」，浪漫的情境頓時摻雜了傷感，明示著兩人的愛情終究有難題要面對。



預告中崔華真完全沒露臉，倒是出現了第三名男主角，為《在你視線停留的地方》飾演保鑣「姜國」的張義秀，穿著打扮應是別監，大方地向某位男主角表達：「我是真心愛慕你的。」





《柳書生的婚禮》推出的消息讓粉絲們又驚又喜，有人認為集結了3部BL劇的男主角根本是「夢幻組合」，但也有人感到些許難過因為「CP被拆了」，而且《Wish You：你在我心中的旋律》海外粉絲本月才剛能完整收看男男主角姜仁秀與李想的音樂會兼粉絲見面會，沒想到這對CP如此迅速拆夥XD



《柳書生的婚禮》將在4月15日起，韓國國內以Idol Romance APP公開，台灣由LINE TV播出。香港就是在黃Viu煲劇平台播出，大家密切注意囉！

▼台版中文預告



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（圖：Idol Romance）

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