韩国首部古装BL剧《柳书生的婚礼》4月15日开播，集结3部BL剧男主角

竟然标榜「朝鲜狗血罗曼史」XD

韩国自去年起开起BL剧大门，皆为网剧，类型从校园到职场都有。最新一部《柳书生的婚礼》（류선비의 혼례식）为首部BL古装剧，由都曾演过BL剧男主角的李洗赈、姜仁秀与张义秀主演。

《柳书生的婚礼》由Idol Romance推出，是讲述家门与订婚传统观念，与实际情感发生冲突的「朝鲜狗血诈欺罗曼史」，背景放在朝鲜时代，叙述主人翁「柳皓宣」在与未婚妻「崔华真」结婚的那天，华真消失了，华真的哥哥「崔奇菀」便代替花贞完婚。

《Wish You：你在我心中的旋律》饰演歌手的姜仁秀演出「柳皓宣」书生一角，「崔奇菀」则由《Mr.Heart》学弟「尚河」李洗赈饰演。海报上两人含情默默看著对方，搭配字样「好，就到找到了逃跑的新娘为止」，浪漫的情境顿时掺杂了伤感，明示著两人的爱情终究有难题要面对。



预告中崔华真完全没露脸，倒是出现了第三名男主角，为《在你视线停留的地方》饰演保镳「姜国」的张义秀，穿著打扮应是别监，大方地向某位男主角表达：「我是真心爱慕你的。」





《柳书生的婚礼》推出的消息让粉丝们又惊又喜，有人认为集结了3部BL剧的男主角根本是「梦幻组合」，但也有人感到些许难过因为「CP被拆了」，而且《Wish You：你在我心中的旋律》海外粉丝本月才刚能完整收看男男主角姜仁秀与李想的音乐会兼粉丝见面会，没想到这对CP如此迅速拆伙XD



《柳书生的婚礼》将在4月15日起，韩国国内以Idol Romance APP公开，台湾由LINE TV播出。香港就是在黄Viu煲剧平台播出，大家密切注意罗！

▼台版中文预告



（延伸阅读：‎2020韩国开始掀起BL剧热潮还叫好叫座！2021还有好几部即将推出！）

（图：Idol Romance）

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