好歌聽不完！三月底～四月份即將回歸的韓國Solo人氣歌手居然多達13位！

四月難道是Solo的最佳時節嗎～？只算Solo的人數就如此可觀，接下來的KPOP會更加精采啊～。

三月下旬，兩大solo勢力回歸，分別是BLACKPINK Rosé《On the Ground》獲得好成績，和「頂級音源強者」IU 剛公開雙主打新曲《LILAC》&《Coin》直接席捲音源榜單。

▼Rosé《On the Ground》已破一億多的觀看人次。



▼IU 雙主打歌曲《LILAC》&《Coin》，性感帥氣同時兼具的獨特風格。



***接下來的三月底～四月份還有13位歌手，小編帶大家一一盤點！（以主打歌和回歸日期為主）

▼WINNER 姜昇潤《IYAH》3/29



▼金世正《Warning（Feat.‎Lil Boi）》3/29



▼INFINITE 金聖圭《HUSH》3/29



▼EXO 伯賢《Bambi》Sounds Room 3/30



▼朴春《Do Re Mi Fa Sol》3/31



▼黃致列《Two Letters》4/2



*圖：TEN2 Entertainment@official

▼Red Velvet Wendy《Like Water》4/5



▼UP10TION李鎭赫《SCENE26》4/5



*圖：ljh_babysun@IG

▼金在奐《Change》4/7



*圖：kjh_official@IG

▼姜丹尼爾《YELLOW》4/13



此外，MAMAMOO輝人以及尹智聖也預計在四月份回歸，未確定日期，SEVENTEEN Hoshi 則是發行 mixtape。

*封面圖：YG娛樂、SM娛樂、Jellyfish娛樂@official／D-NATION、KONNECT Entertainment@youtube

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