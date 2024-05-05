是金子總會發光的！《背著善宰跑》「任素」金惠奫7年無名時期演50部作品，你是從哪部作品記住她的呢

tvN月火劇《背著善宰跑》收視穩步上升，成為4月熱度黑馬，主演邊佑錫和金惠奫全都躋身話題度榜，目前分別位列第三和第四。

電視劇講述了女粉絲任素（金惠奫 飾）穿越回15年前拯救死亡的偶像的奇幻愛情故事。今天我們就來談談在劇中的「小太陽」女主「任素」金惠奫，嘗盡人情冷暖，卻仍然選擇向陽而生，很難不讓人愛上！大家又是那部劇情開始認識她的呢？



1996年出生的金惠奫2013年就已出道，只是直到2018年都幾乎是臨時演員的身份，6、7年裡演過50部作品，分到的都是小角色，還客串過《聽見你的聲音》、《主君的太陽》、《購物網路易》、《藍色海洋的傳說》、《鬼怪》、《隧道》等多部超人氣電視劇，雖然演技很不錯，但都未能給觀眾留下深刻的印象。



時間來到了2018年下半年，一部《Sky Castle》迅速打開了金惠奫的知名度，驕傲刻薄的富家女「姜藝瑞」終於讓觀眾記住了她，金惠奫也以演活為了達到目的而不擇手段、力爭上游的富家女形象，一度登上話題度榜的第三名。 她也以該角色獲得了當年百想藝術大賞電視部門新人演技賞，演技受到了肯定。



2019年播出的《偶然發現的一天》更是讓金惠奫嚐到了一夜爆紅的滋味。 劇中在漫畫書中覺醒的「殷端午」讓觀眾們見識到了什麼叫「變臉演技」，上一秒還沉浸在無自我意識對未婚夫一片丹心的情感中，下一秒意識覺醒迅速眼神轉變，不屑一顧的表情切換得出神入化，她的演技也帶動了劇情的發展，和金路雲、李宰旭兩位男演員也是CP感拉滿。



《偶然發現的一天》之後，金惠奫又客串了諸如《青春紀錄》、《Live On》、《女神降臨》等人氣劇。 在2021年以配角身份出演丁海寅和BLACKPINK Jisoo主演的年代劇《雪滴花》，還是個反派角色，塑造出了貪婪、嫉妒、卑鄙又勢力的飽滿形象，讓人恨得想要衝進銀幕裡解決她。



之後金惠奫嘗試了古裝劇《御史與祚怡》，飾演女主角祚怡，一個為幸福勇往直前的爽快女生，時刻戲精上身，爆笑程度不輸《哲仁王后》。



在《背著善宰跑》之前，金惠奫還主演過一部電影《推土機女孩》，她更是一改往日形象。 誰都沒想過金惠奫演起一隻手臂上紋滿了剌青，嘴上常罵著髒話，暴力也是家常便飯的問題少女「具惠英」會如此惟妙惟肖，小小的身體裡藏著大大的演技能量。 電影也幫助金惠奫一舉橫掃青龍電影獎、大鍾獎、韓國電影製作人協會、紐約亞洲電影節的最佳女新人獎。



趁著這波《背著善宰跑》熱度，金惠奫也要繼續走花路啊！

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