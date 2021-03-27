丁海寅、Jisoo主演《雪滴花》也遭質疑扭曲史實，JTBC聲明：「請不要對尚未公開的電視劇無差別指責」

昨(26)日SBS《朝鮮驅魔師》因改編歷史被質疑「詆毀歷史人物」慘遭停播，JTBC製作中的電視劇《雪滴花》也捲入了質疑聲浪。

《雪滴花》（설강화；雪降花）以1987年的首爾為背景，講述某一天突然闖進女子宿舍的大學生「秀浩」（丁海寅 飾），和冒著被監視的危機藏匿並治療她的大學生「英初」（Jisoo 飾）之間的愛情故事。因為是人氣女團BLACKPINK成員Jisoo的首部主演作品，再加上丁海寅、劉寅娜、張勝祖、尹世雅、金惠奫與鄭釉珍等人組成的陣容，非常受大眾關注與期待。



上述源自官方的介紹，乍看以為是講述過去時代的校園愛情，但網路上早已流傳著《雪滴花》其他版本的介紹，說明《雪滴花》改編自一名從北韓政治犯收容所逃亡的男子所寫的日記，丁海寅演的角色是名武裝間諜，在必須完成祖國吩咐的任務之下，仍與救活自己的女子陷入愛情，開展了悲劇命運。也有一說該角色是基督教徒，偽裝成參與民主運動的學生，實際上是藏匿在大學宿舍的間諜。（相關貼文：‎終於透過新聞公開劇照，《雪滴花》的故事）

有網友整理了角色們可能對照的真實人物原型：丁海寅飾演的秀浩是80年代曾參與民主運動的前青瓦臺秘書室長的任鍾晳（임종석），在威權時代因違反國家安全法被捕入獄，而Jisoo飾演的英初是著名民主運動女性代表人物千英初（천영초）。另外張勝祖飾演的「江武」是名國家安全企劃部特務，由於時空背景的關係，被認為是鎮壓民主運動的獨裁政府左右手。由於以上種種推測，《雪滴花》「貶低民主運動」、「美化北韓間諜」、「美化獨裁政權」等等爭議甚囂塵上，甚至有韓國媒體發布新聞寫道：‎「如果真的播出的話，這是一部結束韓國民主主義的電視劇」。（相關貼文：《雪滴花》男女主角設定讓人聯想實際存在人物、JTBC的武裝間諜是「任鍾晳」）

JTBC於昨(26)日韓國時間晚間約11時發布聲明：「《雪滴花》是一部以80年代軍事政權為背景，諷刺南北對峙的情況下大選政局的黑色喜劇，是在風暴中犧牲的青春男女之間的愛情電視劇。隨著未完成的劇情大綱被洩露到網路上後，被斷章取義以特定文章為基礎，各種指責接連不斷，但都只是臆測而已。」

「特別是『北韓間諜主導民主化運動』、『將引領學生運動的特定人物反映到角色裡』、『美化安企部』等，不僅與《雪滴花》的內容不同，而且與製作企畫完全無關。JTBC明確表明目前持續的爭議與《雪滴花》的內容及製作企畫無關，同時希望各位不要對尚未公開的電視劇進行無差別的指責。」



聲明一出，仍有網友表示不會買單，留言：「女主不就擺明叫『英初』嗎？」、「民主運動和南北對立混雜在一起，本身就是貶低民主化運動和美化間諜的行為」、「怎麼會把安企部的人形容成堂堂正正？」、「《朝鮮驅魔師》和《哲仁王后》都是這樣玩文字遊戲蒙混過關的」，也有網友主張應該要公開劇本詳細說明，不該只是發發聲明而已。（留言出自theqoo：‎JTBC：「《雪滴花》沒有貶低民主化運動或美化間諜」）

（延伸閱讀：‎因陷入扭曲歷史、中國式道具爭議！《朝鮮驅魔師》僅播出2集就被廢止，SBS：「決定取消播出」）

（延伸閱讀：‎爆笑古裝劇《哲仁王后》收視雖高但爭議不斷，韓國與中國皆出現抵制聲浪）

（封圖：JTBC）

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