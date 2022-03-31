可暖可Man的《社內相親》「車秘書」金旻奎！也有演過《雪滴花》，這形象反差太大了吧，差點沒認出來～

沒想到《社內相親》男二金旻奎也是劇拋臉啊！
由安孝燮、金世正主演的《社內相親》是近期話題、熱度都頗高的一部好評韓劇，劇中除了安孝燮始祖鳥霸總形象超圈粉，擁有高顏值的男二暖男秘書金旻奎也很引人注目，摘眼鏡Kiss的一場戲不知道帥到了多少女觀眾，體面的西裝、白襯衣之下深藏著寬闊的肩膀以及粗壯的手臂、 緊緻的腹肌，正所謂可暖可Man，在他身上得到了驗證！
別看金旻奎在《社內相親》中是風度翩翩、為愛勇往直前的斯文帥氣暖男，誰能想到前一部戲《雪滴花》裡他卻是「蓬頭垢面」、站在人群裡毫不起眼的冷血衝動的北韓特務呢？？ 黑黃的膚色、瘦到凹陷的臉頰、絕情又冷酷的眼神，怎麼看都不像臉部線條飽滿流暢、溫柔如春風的車秘書啊？ 難道這就是所謂的「劇拋臉」？
出道7年的金旻奎也拍過不少戲了，《學校2015》中男主韓以安的游泳隊隊友、《Signal》裡的義警「黃義慶」、《今生是第一次》中的咖啡廳員工、再到《雪滴花》裡北韓特工、《社內相親》男二號車秘書，從運動員、警察，到暖男、 帥哥秘書，金旻奎挑戰了各種各樣的角色，每一次亮相都給觀眾帶來全新的面貌，未來十分可期啊！
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