金烔完更新IG：「誤會已經解開」神話官方發言：「成員們長期受到匿名造謠的傷害，將追究法律責任」

這麼快就解決了矛盾，神話不愧是神話！

這兩天神話「不合」的新聞讓大家很關注，昨天Eric和金烔完等人已經見面聊過，今天金炯完在IG發文表示已經和Eric解開誤會：「我人生的一半以上都是作為神話度過的，神話成員是共度這些時間的朋友和家人。從十幾歲開始到現在都在一起，和家人沒有兩樣，所以誤以為這程度（的誤會）沒什麼問題，但累積多了就對彼此造成傷害。昨天從很久以前的事到很瑣碎的事全都聊了出來，也說出了對彼此傷心的部份，很好地收尾了。」



（圖：IG@danedwkim11）

今晚神話通過官方IG正式發佈聲明，全文如下：

這段時間原來，神話全員都因為網上多個匿名留言板的惡意誹謗、人身攻擊、針對同僚和家人的嚴重褻瀆行為，承受了多年的精神傷害。

也導致成員之間產生不合，與同僚們發生誤會。

神話創造也表示這些匿名留言板里未經確認的謠言和難以啟齒的低俗言語帶來了嚴重的精神壓力。

但是，想到也許對神話的成長有所幫助，多年來都沒有太重視。

據了解，在團體聊天室裡開會時所有成員都曾受到同樣的傷害，而且這些直到最近還在繼續，嚴重程度也愈加上升。

此外，錯誤的資訊和並非屬實的事情讓神話成員及家人甚至連神話創造都開始被罵。

以後神話不會再接納匿名留言板的任何意見，不會再接受匿名留言板的任何支持，也不會再把在匿名留言板上活動的人視為神話創造。

以後神話會通過粉絲官咖與神話創造進行溝通，並積極接納意見。

神話成員也會一直在粉絲官咖裡活動，向神話創造們傳達資訊。

神話的粉絲官咖是神話創造OFFICIAL（https://cafe.daum.net/shcj-official）。

現在神話創造13期的活動已經結束，所以暫時把只有最高級別神話創造可以使用的留言板from SHINWHA開放為全體會員可見。

以後將會對匿名留言板上的侮辱和誹謗、針對家人的褻瀆、與事實不符的小道消息等損壞名譽的事，以全體成員的名義強硬追究法律責任。

以後會成為更加努力的神話。

謝謝。



（封圖：神話官方FB、IG）

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