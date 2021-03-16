金烔完更新IG：「误会已经解开」神话官方发言：「成员们长期受到匿名造谣的伤害，将追究法律责任」

这么快就解决了矛盾，神话不愧是神话！

这两天神话「不合」的新闻让大家很关注，昨天Eric和金烔完等人已经见面聊过，今天金炯完在IG发文表示已经和Eric解开误会：「我人生的一半以上都是作为神话度过的，神话成员是共度这些时间的朋友和家人。从十几岁开始到现在都在一起，和家人没有两样，所以误以为这程度（的误会）没什么问题，但累积多了就对彼此造成伤害。昨天从很久以前的事到很琐碎的事全都聊了出来，也说出了对彼此伤心的部份，很好地收尾了。」



（图：IG@danedwkim11）

今晚神话通过官方IG正式发布声明，全文如下：

这段时间原来，神话全员都因为网上多个匿名留言板的恶意诽谤、人身攻击、针对同僚和家人的严重亵渎行为，承受了多年的精神伤害。

也导致成员之间产生不合，与同僚们发生误会。

神话创造也表示这些匿名留言板里未经确认的谣言和难以启齿的低俗言语带来了严重的精神压力。

但是，想到也许对神话的成长有所帮助，多年来都没有太重视。

据了解，在团体聊天室里开会时所有成员都曾受到同样的伤害，而且这些直到最近还在继续，严重程度也愈加上升。

此外，错误的资讯和并非属实的事情让神话成员及家人甚至连神话创造都开始被骂。

以后神话不会再接纳匿名留言板的任何意见，不会再接受匿名留言板的任何支持，也不会再把在匿名留言板上活动的人视为神话创造。

以后神话会通过粉丝官咖与神话创造进行沟通，并积极接纳意见。

神话成员也会一直在粉丝官咖里活动，向神话创造们传达资讯。

神话的粉丝官咖是神话创造OFFICIAL（https://cafe.daum.net/shcj-official）。

现在神话创造13期的活动已经结束，所以暂时把只有最高级别神话创造可以使用的留言板from SHINWHA开放为全体会员可见。

以后将会对匿名留言板上的侮辱和诽谤、针对家人的亵渎、与事实不符的小道消息等损坏名誉的事，以全体成员的名义强硬追究法律责任。

以后会成为更加努力的神话。

谢谢。



（封图：神话官方FB、IG）

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