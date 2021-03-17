弘大炸雞店老闆的溫暖故事：做好事被報導之後，全國民眾爭相「用錢教訓他」

好久沒看到這樣感人的新聞，讀著讀著眼睛就濕潤了T^T

今年2月，韓國連鎖炸雞品牌「鐵人7號」的代表在IG上PO出一封手寫信，希望通過這個方法找到寫信的人，不料就此引發了不小的話題。



原來，寫信的是17歲高中生A某，他和6歲的弟弟年幼時就因為事故失去雙親，與身體不好的祖母相依為命。 去年A某被打工的餐廳解僱后四處打零工維生，有一天弟弟哭著說想吃炸雞，A某只好帶著5000韓元去附近的炸雞店問，結果好幾家店都把他們趕出來。 這時他們走到弘益大學「鐵人7號」連鎖店，店長朴某看到他們在門口怯生生地徘徊，就讓他們進店裡來，聽聞事情原委后免費請他們吃了炸雞，還送了兩瓶可樂，問了不少兄弟倆的事情，讓他們隨時再來。

A某第二天回去店裡想付錢，然而店長卻大喊大叫地拒絕了他。 A某寫道：「不知多久沒有感受過這樣的溫暖，以至於過去了接近1年都記得清清楚楚。 」



（圖：MBC《Newsdesk》截圖）

沒想到後來弟弟又偷偷去了這家店幾次，每次店長都招待他吃炸雞，看到弟弟頭髮太長亂糟糟的，還帶著弟弟去理髮。

A某對店長感到非常抱歉和內疚，希望通過這封信表達對店長的感謝：「等我成年之後要賺好多錢，幫助像我一樣有困難的人，就像鐵人7號弘大店的店長一樣，他真的非常帥氣。 」

第二天這件事被多家媒體報導，朴店長也在IG上留言，說雖然過去很久但仍然記得兄弟倆的臉，很開心得知他們的消息，但認為這是誰都能做到的事，還寫下自己的電話號碼，希望A某和弟弟再來店裡。



同時，這封信的內容也讓朴店長非常感動：「很感謝他說要成為帥氣的人，真的給我很大力量。 想知道你的未來計畫，有機會再來店裡吧！」



（圖：MBC《Newsdesk》截圖）

韓國網友看到之後深受感動，紛紛表示「要用錢教訓一下這位店長」！很多人去店裡吃炸雞，還有人假裝來吃飯但只留下禮物就離開，更有人直接給店長一袋錢請他用在好的地方，甚至有遠在釜山、江原道等地的人通過網路下訂單，但是只付款、不要炸雞。 因為訂單不斷暴增，朴店長一度宣布暫停營業，來消化已經接到的訂單。



（圖：外賣的民族app截圖）

前天，朴店長在IG上表示，現在總公司也在幫忙尋找那對兄弟，他和大家一樣想見到他們，並且向麻浦區廳福祉政策課的「夢想樹支援事業」捐出600萬韓元，包括這段時間在外賣app上獲得的300萬銷售額、200萬後援金、還有自己的100萬，用以幫助饑餓兒童和弱勢群體。

朴店長強調說：「這不是我的捐款，是全國各地心靈溫暖的大家的捐款！感謝大家給我代替大家做好事的機會。 以後會成為靠實力、味道和服務獲得肯定的真正炸雞店店長。 」



很多網友看到之後留言說：「謝謝你在這個冷酷的世界讓大家看到人的情義」、「看來店長被錢教訓得還不夠」、「要繼續用錢教訓他啦！」



（封圖：MBC《Newsdesk》截圖）

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