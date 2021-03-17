從《女神降臨》到《黑道律師文森佐》主角都吃韓國沒在賣的中國餐！韓網友憂「扭曲全球對韓食認知」

近日由宋仲基、全汝彬主演的人氣火爆電視劇《黑道律師文森佐》，集集都引發高度討論，不過在上周播出的劇情中卻出現了兩位主角吃著中國製的韓式拌飯便當，引發韓國網友議論。



照片:《她的私生活》播出截圖

韓劇中置入性行銷PPL是不可少的，出現的產品也千變萬化，許多海外的觀眾們也常常透過韓劇來想像韓國人的真實生活，韓劇中主角吃的補品、喝的咖啡、去的餐廳、開的車子等等，但如果在電視劇中所出現的行銷產品，竟然是在韓國並沒有銷售的，也讓許多韓國網友認為會誤導海外對韓國文化一無所知的觀眾們。



照片:SBS

雖然韓劇中置入中國產品已不是頭一遭，在日前剛播畢的車銀優、文佳煐《女神降臨》中，也曾經在女主角與朋友在便利商店外吃東西時，吃的不是一般的韓國泡麵，而出現的是品牌「自嗨鍋」的單人獨享火鍋，這產品雖然在韓國沒上市，觀眾們還是勉強接受「因為火鍋類或麻辣燙食物是中國常見的」。





照片:viu HongKong《女神降臨》播出截圖

不過這次在《黑道律師文森佐》中，全汝彬與宋仲基一同享用的是同一品牌「自嗨鍋」的韓式拌飯，拌飯明明是韓國人時常吃的食物類型，但這卻偏偏是中國製的產品，不免令韓國人覺得有些彆扭。網友們留言表示：「若透過Netflix看這部戲的外國人會覺得拌飯是來自中國的餐點，文化就這樣被搶走了…」「怎麼不與韓國企業合作呢？乾脆放麻辣燙好了！」等。





照片:《黑道律師文森佐》播出截圖

電視劇的拍攝的確需要置入性廣告的收入，而中國在這部分也投注相當多，已到了無法被忽略的程度，不過最近出現的方式與產品，以韓國觀眾們的角度看來是有所不滿的，但在現實面考量上確實難以取捨。

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