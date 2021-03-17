弘大炸鸡店老板的温暖故事：做好事被报导之后，全国民众争相「用钱教训他」

好久没看到这样感人的新闻，读著读著眼睛就湿润了T^T

今年2月，韩国连锁炸鸡品牌「铁人7号」的代表在IG上PO出一封手写信，希望通过这个方法找到写信的人，不料就此引发了不小的话题。



原来，写信的是17岁高中生A某，他和6岁的弟弟年幼时就因为事故失去双亲，与身体不好的祖母相依为命。 去年A某被打工的餐厅解雇后四处打零工维生，有一天弟弟哭著说想吃炸鸡，A某只好带著5000韩元去附近的炸鸡店问，结果好几家店都把他们赶出来。 这时他们走到弘益大学「铁人7号」连锁店，店长朴某看到他们在门口怯生生地徘徊，就让他们进店里来，听闻事情原委后免费请他们吃了炸鸡，还送了两瓶可乐，问了不少兄弟俩的事情，让他们随时再来。

A某第二天回去店里想付钱，然而店长却大喊大叫地拒绝了他。 A某写道：「不知多久没有感受过这样的温暖，以至於过去了接近1年都记得清清楚楚。 」



（图：MBC《Newsdesk》截图）

没想到后来弟弟又偷偷去了这家店几次，每次店长都招待他吃炸鸡，看到弟弟头发太长乱糟糟的，还带著弟弟去理发。

A某对店长感到非常抱歉和内疚，希望通过这封信表达对店长的感谢：「等我成年之后要赚好多钱，帮助像我一样有困难的人，就像铁人7号弘大店的店长一样，他真的非常帅气。 」

第二天这件事被多家媒体报导，朴店长也在IG上留言，说虽然过去很久但仍然记得兄弟俩的脸，很开心得知他们的消息，但认为这是谁都能做到的事，还写下自己的电话号码，希望A某和弟弟再来店里。



同时，这封信的内容也让朴店长非常感动：「很感谢他说要成为帅气的人，真的给我很大力量。 想知道你的未来计画，有机会再来店里吧！」



（图：MBC《Newsdesk》截图）

韩国网友看到之后深受感动，纷纷表示「要用钱教训一下这位店长」！很多人去店里吃炸鸡，还有人假装来吃饭但只留下礼物就离开，更有人直接给店长一袋钱请他用在好的地方，甚至有远在釜山、江原道等地的人通过网路下订单，但是只付款、不要炸鸡。 因为订单不断暴增，朴店长一度宣布暂停营业，来消化已经接到的订单。



（图：外卖的民族app截图）

前天，朴店长在IG上表示，现在总公司也在帮忙寻找那对兄弟，他和大家一样想见到他们，并且向麻浦区厅福祉政策课的「梦想树支援事业」捐出600万韩元，包括这段时间在外卖app上获得的300万销售额、200万后援金、还有自己的100万，用以帮助饥饿儿童和弱势群体。

朴店长强调说：「这不是我的捐款，是全国各地心灵温暖的大家的捐款！感谢大家给我代替大家做好事的机会。 以后会成为靠实力、味道和服务获得肯定的真正炸鸡店店长。 」



很多网友看到之后留言说：「谢谢你在这个冷酷的世界让大家看到人的情义」、「看来店长被钱教训得还不够」、「要继续用钱教训他啦！」



（封图：MBC《Newsdesk》截图）

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