各位太子妃請看這裡！經典韓劇《宮》要翻拍，皇太子李信人選這4人呼聲最高

15年前人氣爆表的韓劇《宮》要重新拍攝了，最讓人在意的就是男主角李信的人選了。

▼MBC《宮》



當年朱智勳扮演的皇太子李信不知道迷倒了多少女觀眾，高冷中帶著幼稚，孤獨又渴望愛情的模樣圈粉無數，朱智勳也憑藉該劇成為了大勢男明星。 時隔15年，誰要能接棒朱智勳扮演李信呢？ 以下4位男演員呼聲最高，都來看看是哪些人吧。

金永大

《The Penthouse》系列里的雙胞胎哥哥錫勳的扮演者金英大，長相帥氣又帶著知性氣質的他被不少觀眾認為最適合李信了。



李宰旭

這位1998年出生小鮮肉是這兩年最火爆的演員之一，高大帥氣還自帶清冷氣場，偶爾還露出壞壞的痞氣，他也超級適合從前清高，遇到申彩靜之後逐漸變得溫暖起來的皇太子這個角色啊。



李道晛

《再次18歲》里的李道晛完美演繹了什麼是少年感，乾淨明朗又意氣風發，而《Sweet Home》裡的他又是個冷靜且充滿卡裡斯馬的形象，顏值在線的同時演技也過硬，由他來演李信應該也不差。



黃寅燁

《女神降臨》再次讓全體觀眾患上了「男二病」，對黃寅燁愛得深沉，姣好的外形，有料的身材，185CM 的大高個子，加上《女神降臨》中反感差極大的校園霸總人設，只對女主角言聽計從，符合了觀眾對於皇太子的所有幻想。



在各位太子妃們心目中，誰才是李信的不二人選呢？

「圖：IG@youngdae0302、@ldh_sky、@jxxvvxxk、@hi_high_hiy、MBC《宮》」

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