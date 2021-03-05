【有片】從趙寅成和車太鉉看典型的MBTI性格差異：浪漫感性vs務實理性

tvN新綜藝節目《偶然成為社長》上月底剛剛開播，兩位固定成員趙寅成和車太鉉已經展現出鮮明的個人特質，而且好巧不巧截然相反XD

最近韓國很流行用MBTI的理論分析性格，節目里公開了趙寅成和車太鉉的MBTI類型，車太鉉是「清廉潔白的邏輯主義者」ISTJ，特點是「內傾、感覺、思考、判斷」，是韓國最常見的類型：



在節目中經營溫泉旅館時，車太鉉充分表現出這類人的特點：有邏輯性、 重視效率、行不通的話就一直做到行得通為止。



而趙寅成則剛好相反，是「善意的擁護者」INFJ，特點是「內傾、直覺、情感、判斷」，也是全世界最稀少的類型之一！



體現在日常中，趙寅成看到雪景就「哇~」地舉起手景拍照，充滿感性；站著聊天時會向對方靠近，充滿熱情；一起處理問題之後對車太鉉說：「我一直在皺眉，對不起哦。 」外冷內熱~



第二天下雪，趙寅成感慨：「雪花飄飄耶。 」車太鉉：「怎麼突然這樣？ 是誰在撒雪嗎？ 」瞬間破壞趙寅成的感性XD



來到後院看到積雪覆蓋的木柴，趙寅成：「好像露營地耶！」車太鉉：「是木柴，看起來有工作要做啊。 」



在ISTJ的眼裡，這些全部都是「工作、工作、工作」：



開車路上，車太鉉發現了幾個浮在水上的釣魚屋：「據說還可以睡在裡面是不是？ 」趙寅成開始散發感性：「對，可以度過只屬於自己的時間。 」



車太鉉：「有離婚的預感。 」意思是一直在這裡釣魚不回家的話，回到家就會被要求離婚了XD



所以，在INFJ眼裡，釣魚屋是享受孤獨的地方;而在ISTJ眼裡，釣魚屋是破壞家庭的元兇！



店裡進來一隻小黑狗，車太鉉：「你家在哪裡啊？ 」狗狗找了個地方窩下來，車太鉉：「原來你的房間是這裡啊。 」



然而狗狗選的地方偏偏是門口，經常有人經過，車太鉉逐漸覺得礙事：「牠要一直在這裡嗎？ 動線會受到妨礙耶。 」



趙寅成則是看了一會狗狗，感慨道：「好自由自在啊，小黑！」



所以，在ISTJ眼裡，狗狗是「擋路的惡魔」;而在INFJ眼中，狗狗則是「自由的守護者」。



點燃火爐的時候發現只用一隻噴燈效率太低，趙寅成走去店裡拿多一隻回來，感慨：「真好啊哥，因為是社長所以可以隨便用。 」



車太鉉：「記帳了嗎？ 」



INFJ趙寅成看到的是身為社長的喜悅，而ISTJ車太鉉是看到錢少了一萬XD



兩人看到店裡的蒸餅機時，車太鉉：「需要知道使用方法啊。 」把蒸餅機當做研究對象：



趙寅成看了一眼蒸餅機，嘆氣說：「真是野生啊，我是不是太像首爾人了，什麼都不懂。 」把蒸餅機視為降低自尊心的機器：



這樣的對比數不勝數，而且趙寅成出門之後車太鉉仍然閑不下來，研究蒸餅機、背誦價格表、燒煤，一直在做生產性的工作。



而同一時間趙寅成則是邊開車邊聽音樂，把買菜都變成了兜風，再忙碌的早晨也要為自己泡一杯咖啡：



有觀眾表示，ISTJ是真的無法停止做事，因為如果事情沒做完，一直到睡覺都會惦記XD看趙寅成和車太鉉這對好友的互動真的太有趣了：



（圖：tvN《偶然成為社長》YouTube@tvN）

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