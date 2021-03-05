【有片】从赵寅成和车太铉看典型的MBTI性格差异：浪漫感性vs务实理性

tvN新综艺节目《偶然成为社长》上月底刚刚开播，两位固定成员赵寅成和车太铉已经展现出鲜明的个人特质，而且好巧不巧截然相反XD

最近韩国很流行用MBTI的理论分析性格，节目里公开了赵寅成和车太铉的MBTI类型，车太铉是「清廉洁白的逻辑主义者」ISTJ，特点是「内倾、感觉、思考、判断」，是韩国最常见的类型：



在节目中经营温泉旅馆时，车太铉充分表现出这类人的特点：有逻辑性、 重视效率、行不通的话就一直做到行得通为止。



而赵寅成则刚好相反，是「善意的拥护者」INFJ，特点是「内倾、直觉、情感、判断」，也是全世界最稀少的类型之一！



体现在日常中，赵寅成看到雪景就「哇~」地举起手景拍照，充满感性；站著聊天时会向对方靠近，充满热情；一起处理问题之后对车太铉说：「我一直在皱眉，对不起哦。 」外冷内热~



第二天下雪，赵寅成感慨：「雪花飘飘耶。 」车太铉：「怎么突然这样？ 是谁在撒雪吗？ 」瞬间破坏赵寅成的感性XD



来到后院看到积雪覆盖的木柴，赵寅成：「好像露营地耶！」车太铉：「是木柴，看起来有工作要做啊。 」



在ISTJ的眼里，这些全部都是「工作、工作、工作」：



开车路上，车太铉发现了几个浮在水上的钓鱼屋：「据说还可以睡在里面是不是？ 」赵寅成开始散发感性：「对，可以度过只属於自己的时间。 」



车太铉：「有离婚的预感。 」意思是一直在这里钓鱼不回家的话，回到家就会被要求离婚了XD



所以，在INFJ眼里，钓鱼屋是享受孤独的地方;而在ISTJ眼里，钓鱼屋是破坏家庭的元凶！



店里进来一只小黑狗，车太铉：「你家在哪里啊？ 」狗狗找了个地方窝下来，车太铉：「原来你的房间是这里啊。 」



然而狗狗选的地方偏偏是门口，经常有人经过，车太铉逐渐觉得碍事：「它要一直在这里吗？ 动线会受到妨碍耶。 」



赵寅成则是看了一会狗狗，感慨道：「好自由自在啊，小黑！」



所以，在ISTJ眼里，狗狗是「挡路的恶魔」;而在INFJ眼中，狗狗则是「自由的守护者」。



点燃火炉的时候发现只用一只喷灯效率太低，赵寅成走去店里拿多一只回来，感慨：「真好啊哥，因为是社长所以可以随便用。 」



车太铉：「记帐了吗？ 」



INFJ赵寅成看到的是身为社长的喜悦，而ISTJ车太铉是看到钱少了一万XD



两人看到店里的蒸饼机时，车太铉：「需要知道使用方法啊。 」把蒸饼机当做研究对象：



赵寅成看了一眼蒸饼机，叹气说：「真是野生啊，我是不是太像首尔人了，什么都不懂。 」把蒸饼机视为降低自尊心的机器：



这样的对比数不胜数，而且赵寅成出门之后车太铉仍然闲不下来，研究蒸饼机、背诵价格表、烧煤，一直在做生产性的工作。



而同一时间赵寅成则是边开车边听音乐，把买菜都变成了兜风，再忙碌的早晨也要为自己泡一杯咖啡：



有观众表示，ISTJ是真的无法停止做事，因为如果事情没做完，一直到睡觉都会惦记XD看赵寅成和车太铉这对好友的互动真的太有趣了：



（图：tvN《偶然成为社长》YouTube@tvN）

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