【有片】《我家的熊孩子》泫雅&Dawn戀愛6年沒分過手，算命的說：「上輩子是分手的將軍和花魁」

大家都以為Dawn是將軍、泫雅是花魁，沒想到...... XD

28日播出的SBS綜藝節目《我家的熊孩子》請來泫雅和Dawn當嘉賓，徐章勳問兩人有沒有算過命，泫雅說幾年前算過一次：「說我們上輩子分開了，這輩子是重新在一起。 」



（圖：SBS《我家的熊孩子》YouTube@SBS Entertainment）

Dawn補充說：「有趣的是，（泫雅）上輩子是將軍，而我是妓生裡最有名的那一個，是開在牆頭上的花。 」



（圖：SBS《我家的熊孩子》YouTube@SBS Entertainment）

申東燁問兩人交往了這麼久，有沒有過短暫的分手，泫雅說：「一次也沒有過。 」Dawn調皮地說：「只有一次兩天沒聯繫。 」申東燁滿意地說：「我就知道。 」泫雅：「原來您就是這樣套話的嗎？ 」XD

徐章勳說：「Dawn的別名是『相見禮必敗相』，意思是見對方父母的時候一定會失敗的长相。 泫雅怎麼想呢？ 」泫雅很認真地看了Dawn幾秒：「確實是這樣...... 雖然我想（用話語）包裝得好一點，但確實是這樣沒錯......」讓大家爆笑~



（圖：SBS《我家的熊孩子》YouTube@SBS Entertainment）

泫雅接著說：「我父母現在知道Dawn有多照顧我，打開心裡那扇門花了很長時間。我也是必敗相，我們在一起真的很合適。 」Dawn笑著說說：「其實也有好處，因為一開始的印象很差勁，後來就會慢慢發現超出預期。 」



（圖：SBS《我家的熊孩子》YouTube@SBS Entertainment）

泫雅和Dawn從2018年開始公開交往，算上公開之前的2年，到現在已經是在一起的第6年啦，原來感情真的一直這麼好，不論是看向彼此的眼神還是互動的小細節都好甜好暖哟~





（封圖：IG@hyunah_aa）

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