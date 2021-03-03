【有片】當《The Penthouse 2》「千瑞璡」的真老公、前夫、未婚夫見面時！金素妍的反應太可愛啦♥

當現實生活中的真老公、劇裡的前夫和未婚夫同時出現在一個場合，這位和三個男人都有著糾葛的女人要怎麼辦？

真老公、前夫、未婚夫，光是想想他們出現在同一個場合就覺得頭痛的事情就發生在了金素妍的身上。《The Penthouse》中金素妍扮演了惡女千瑞璡一角，與前夫河尹哲（尹鐘焄 飾）離婚後，又和朱丹泰（嚴基俊 飾）訂婚，最狠的是第2季中她的真老公李尚禹客串亮相，當起了記者，還偷拍到了千瑞珍和前夫河尹哲接吻的照片。

最近劇組公開了《The Penthouse 2》的幕後花絮，圍繞著千瑞珍的3個男人同框，完全沒有硝煙味，反倒很和諧呢。尹鐘焄調侃：「他都不看電視劇了，這次竟然真要見面了，該怎麼辦？ 我反正是沒關係。」金素妍聽到之後回答：「你倆想法一樣。」



▲YouTube@SBS Catch

李尚禹一亮相，金素妍立刻走到老公身邊，向大家介紹「這是我先生」，完全沒有千瑞珍的狠毒勁兒，變成了沉浸在幸福裡的小女人。



▲YouTube@SBS Catch

看得嚴基俊吐槽說：「太小鳥依人了。 」聽得金素妍一臉不好意思，緩緩走向嚴基俊，此時尹鐘焄又來了一句：「快過去那邊（李尚禹）。」逗得全場哈哈大笑。



再看看金素妍本人，看到老公嘴角不斷上揚，臉上露出大大的笑容，全程不知道自己該站在哪裡好，不好意思又有一些扭捏地轉來轉去的模樣實在是太可愛了，一看夫妻兩人的感情就十分好。 還有網友貼出了片場另一段影片，金素妍帶著鼻音撒嬌地對老公說：「歐巴，你等我」~



「圖：twitter@cheeezuu、YouTube@SBS Catch」

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