【有片】《我家的熊孩子》泫雅&Dawn恋爱6年没分过手，算命的说：「上辈子是分手的将军和花魁」

大家都以为Dawn是将军、泫雅是花魁，没想到...... XD

28日播出的SBS综艺节目《我家的熊孩子》请来泫雅和Dawn当嘉宾，徐章勋问两人有没有算过命，泫雅说几年前算过一次：「说我们上辈子分开了，这辈子是重新在一起。 」



（图：SBS《我家的熊孩子》YouTube@SBS Entertainment）

Dawn补充说：「有趣的是，（泫雅）上辈子是将军，而我是妓生里最有名的那一个，是开在墙头上的花。 」



（图：SBS《我家的熊孩子》YouTube@SBS Entertainment）

申东烨问两人交往了这么久，有没有过短暂的分手，泫雅说：「一次也没有过。 」Dawn调皮地说：「只有一次两天没联系。 」申东烨满意地说：「我就知道。 」泫雅：「原来您就是这样套话的吗？ 」XD

徐章勋说：「Dawn的别名是『相见礼必败相』，意思是见对方父母的时候一定会失败的长相。 泫雅怎么想呢？ 」泫雅很认真地看了Dawn几秒：「确实是这样...... 虽然我想（用话语）包装得好一点，但确实是这样没错......」让大家爆笑~



（图：SBS《我家的熊孩子》YouTube@SBS Entertainment）

泫雅接著说：「我父母现在知道Dawn有多照顾我，打开心里那扇门花了很长时间。我也是必败相，我们在一起真的很合适。 」Dawn笑著说说：「其实也有好处，因为一开始的印象很差劲，后来就会慢慢发现超出预期。 」



（图：SBS《我家的熊孩子》YouTube@SBS Entertainment）

泫雅和Dawn从2018年开始公开交往，算上公开之前的2年，到现在已经是在一起的第6年啦，原来感情真的一直这么好，不论是看向彼此的眼神还是互动的小细节都好甜好暖哟~





（封图：IG@hyunah_aa）

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