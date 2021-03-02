BLACKPINK Jennie、全智賢、潤娥都愛的「Athflow 穿衣風格」：舒適有型!

不知不覺這一流行趨勢已經蔓延到亞洲，大家有跟上嗎？

Athflow是美國圖文網站Pinterest預測的「2021年三大時尚趨勢」之首，因為在家上班的時間增多，很多人在穿衣方面也更加重視舒適方便，但同時又要確保即使臨時出門也能穿著得體，於是Athflow風格便應運而生。



Athflow是athleisure（運動休閒）和flow（流動）的合成詞，結合了運動休閑與優雅這兩種風格，最典型的穿法就是內搭 寬大的帽衫或毛衣、運動褲、運動鞋，外出時搭配一件俐落有型的西裝或長外套打造反差和平衡，關鍵詞包括：材質鬆軟、版型寬鬆、設計簡約、 配色淡雅。



這一時尚又舒適的穿搭趨勢目前還沒有在韓國大範圍流行，但已經有對時尚敏感的明星開始嘗試！例如BLACKPINK成員Jennie就有不少穿搭是Athflow風格，即便是寬鬆柔軟的針織單品，搭配出上下一整套都很有型：



Jisoo用帶有幾何元素的包包和毛絨掛件等小配飾增加亮點，以免全身都是運動單品顯得太過隨意：



全智賢代言的時尚品牌這次新推出的春季系列就是滿滿Athflow風，軟糯的質感、淡雅的配色，看起來都舒適無比：



潤娥這一身還包含了2021年另一個流行趨勢——Cocoon Swoon，即是披肩、毛毯等毛茸茸、有厚度感的單品，這件長馬甲外套真的很特別：



Red Velvet Seulgi用兩條細細的珍珠項链為整身運動單品提高了精緻度：



很多大家熟悉的韓國服裝品牌都有這個路線的單品，像是被IU、Zico等人帶火的年輕潮牌Nerdy、輕鬆活潑的5252 by O!Oi等等，都很適合打造這一類風格。好看又好穿，要不要get起來呢？





（封圖：IG@jennierubyjane、giordanokr）

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