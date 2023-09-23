超可愛「粉紅小海狸」Loopy首家旗艦店開業啦！「呆萌帶邪惡」迷因圖紅遍韓網，明星都是她的粉絲

這隻小傢伙最近簡直不要太火，網上到處是她的迷因圖！下次去首爾一定要去旗艦店行程啦！

Loopy來自韓國動畫片《淘氣小企鵝》角色之一，是可愛的海狸鼠女孩（*官方說明是beaver河狸）。 早在2003年就已作為配角登場，最近幾年突然躥紅則是意外藉助網友的力量！



有韓國網友做了「邪惡表情Loopy」發到網上、與原先的呆萌形象形成有趣反差，隨後更多人創造出「馬東錫Loopy」、「黑道Loopy」、「機場小偷Loopy」、「不良少女Loopy」等有趣迷因圖，可愛中帶點瘋狂的模樣尤其獲得年輕網友共鳴。



很多韓國藝人會用「Loopy Peace」的pose拍照，包括猛男馬東石：







韓韶禧甚至一度用「殺馬特Loopy」當做kkt頭像XD





隨著人氣越來越高，Loopy陸續推出emoji貼紙、專屬動畫片、為LG棒球隊擔任吉祥物，還和男團TXT、女團 （G）I-DLE推出合作活動，受到更多人喜愛。



醞釀了這麼久，終於，Loopy專屬的第一家旗艦店在本月21日正式開業了！





這家旗艦店位於首爾最火的百貨公司——汝矣島現代百貨（The Hyundai Seoul）5樓，門口是特地定製的偶像歌手概念大型Loopy人偶，商品包括填充玩偶、鑰匙圈、亞克力擺件等等。







開業首周還贈送Loopy照片卡（符咒）和氣球，購買一定金額更有機會獲得Loopy擦手巾和環保袋。 今日週六剛剛中午就已經結束入場等位預約，人氣火爆到不行~因為是旗艦店而非快閃店，不必擔心過期不候的問題，下次去韓國就安排起來吧！







地址：首爾市永登浦區汝矣大路108 The Hyundai Seoul 5F（서울시 영등포구 여의대로 108 더현대 서울 5층）

營業時間：10：30 ~ 20：00（週五、六、日至20：30）

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