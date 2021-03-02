BLACKPINK Jennie、全智贤、润娥都爱的「Athflow 穿衣风格」：舒适有型!

不知不觉这一流行趋势已经蔓延到亚洲，大家有跟上吗？

Athflow是美国图文网站Pinterest预测的「2021年三大时尚趋势」之首，因为在家上班的时间增多，很多人在穿衣方面也更加重视舒适方便，但同时又要确保即使临时出门也能穿著得体，於是Athflow风格便应运而生。



Athflow是athleisure（运动休闲）和flow（流动）的合成词，结合了运动休闲与优雅这两种风格，最典型的穿法就是内搭 宽大的帽衫或毛衣、运动裤、运动鞋，外出时搭配一件俐落有型的西装或长外套打造反差和平衡，关键词包括：材质松软、版型宽松、设计简约、 配色淡雅。



这一时尚又舒适的穿搭趋势目前还没有在韩国大范围流行，但已经有对时尚敏感的明星开始尝试！例如BLACKPINK成员Jennie就有不少穿搭是Athflow风格，即便是宽松柔软的针织单品，搭配出上下一整套都很有型：



Jisoo用带有几何元素的包包和毛绒挂件等小配饰增加亮点，以免全身都是运动单品显得太过随意：



全智贤代言的时尚品牌这次新推出的春季系列就是满满Athflow风，软糯的质感、淡雅的配色，看起来都舒适无比：



润娥这一身还包含了2021年另一个流行趋势——Cocoon Swoon，即是披肩、毛毯等毛茸茸、有厚度感的单品，这件长马甲外套真的很特别：



Red Velvet Seulgi用两条细细的珍珠项链为整身运动单品提高了精致度：



很多大家熟悉的韩国服装品牌都有这个路线的单品，像是被IU、Zico等人带火的年轻潮牌Nerdy、轻松活泼的5252 by O!Oi等等，都很适合打造这一类风格。好看又好穿，要不要get起来呢？





（封图：IG@jennierubyjane、giordanokr）

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