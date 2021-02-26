【有片】尹鐘焄直播透露心儀女生類型：「臉頰大五官小的人」

聽到尹鐘焄的回答後有多少人想舉手？

SBS電視劇《The Penthouse》主演之一尹鐘焄在情人節這頭做了出道以來的第一次IG直播，回答不少粉絲的問題，還親手做了巧克力，非常sweet~

尹鐘焄說最近喜歡的食物是辣牡蠣醬，而一吃就會過敏的食物是煮蠶蛹，而酒量是燒酒2瓶。 有粉絲問他喜歡的異性類型，尹鐘焄說：「我喜歡臉上有留白之美的類型。 」

註釋：臉上有留白意思是臉頰比較大，五官比較小，令視覺看來臉上很多地方都空白的



(圖：YouTube@윤종훈_yoonjongactor)

觀看直播的網友瘋狂留言：「這就去製造留白」、「我臉上的留白有30坪」、「我就是行走的留白」、「我只有留白沒有美」，讓尹鐘焄笑到不行XD



(圖：YouTube@윤종훈_yoonjongactor)

尹鐘焄接著說：「以前喜歡單眼皮女生，但現在覺得外表形象不是很重要，最重要的是和自己合拍、有共同的價值觀。 」



(圖：YouTube@윤종훈_yoonjongactor)

令人想起上個月他在KBS綜藝《屋塔房的問題兒童》里說過理想型是金淑，這麼一看，剛好也是臉上留白比較多的類型耶！



（圖：《屋塔房的問題兒童》YouTube@ KBS Entertain）

還有粉絲問了頗為「尖銳」的問題：「如果你的小孩是這兩個之一怎麼辦：欺負別人的朱碩景，離家出走的裴羅娜。 」尹鐘焄表示：「我覺得是小孩都要用心關懷，不管是欺負別人還是離家出走都要好好教育，如果真的欺負人了，應該和她一起去真心道歉，告訴她這樣做是不對的，從而引導她走上正道，沒有哪個小孩更寶貴、哪個小孩不寶貴這樣的事。 」真的好溫柔啊~



(圖：YouTube@윤종훈_yoonjongactor)

尹鐘焄還讀了好幾封粉絲來信，給大家加油打氣，影片重播可以在他的官方YouTube頻道觀看：



（封圖：YouTube@윤종훈_yoonjongactor）

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