韓國網民用D社照片為證據，舉報GD摘下口罩吸煙

BIGBANG隊長G-Dragon這兩日連續登上熱搜，一是因為與BLACKPINK成員Jennie的戀情，二則是因為在大街上拉下口罩抽煙。

YG公司對於GD和Jennie戀情的官方發言一如既往地言簡意赅，以「藝人私事」回復，緋聞熱度還沒減退，GD卻因為D社爆料的照片意外遭到舉報，有網友稱其違反了防疫規定，向首爾市政府網站舉報。從照片來看，GD在街頭拉下口罩吸煙。



▲D社官網頁截圖

舉報者表示，根據首爾市政府頒發的防疫規定，抽煙時雖然可以摘下口罩，但應在指定的吸煙區，並與他人保持兩米以上的距離，吸煙後要及時佩戴口罩，GD在大街上將口罩拉到下巴處抽煙的行為明顯已經違反了相關規定。舉報人還不忘截圖證明自己確實已經舉報，而非做戲。



▲首爾市政府網站截圖

GD的戀情剛曝光就被舉報了，韓國民網的反應：

＃ 是不是黑粉所為，想要藉此打擊GD

＃ 可能是D社所為，畢竟證據照片源自D社，而YG的回復模棱兩可，完全不在乎D社爆料的樣子。

＃ GD作為公眾人物，應該主動遵守防疫規定，在公開場合更注重自己的形象。

首圖: GD Instagram: @xxxibgdrgn

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞