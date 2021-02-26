《Oh！珠仁君》劇照李民基頂可愛捲髮、NaNa美翻，預告還自嘲MBC不會拍電視劇

《Oh！珠仁君》預告太可愛了啦～其實MBC去年不是還有愛情劇《那個男人的記憶法》評價不錯嗎？

MBC新水木劇《Oh！珠仁君》即將於下月登場，近日如火如荼宣傳中，劇照與有趣的預告強烈吸引觀眾目光。

《哦！珠仁君》由《守望者》、《壞爸爸》吳多英導演執導，編劇為《命中註定我愛你》趙鎮國，劇情描述「不談戀愛的男人」韓雨秀（李民基 飾）與「不能談戀愛的女人」吳珠仁（NaNa 飾）之間，緊貼心臟的反轉羅曼史。



李民基飾演的「韓雨秀」為韓國最優秀的驚悚劇編劇， 3張劇照中的他戴著圓框眼鏡專注地坐在電腦前寫作，第1張像是為了開始寫作而戴上眼鏡，後續2、3張表現他寫作中一下子驚訝、一下子陷入沉思的多變表情。看著可愛的韓雨秀，很難想像他是個性格有些難搞、斤斤計較的人。不少網友認為李民基的新捲髮造型很可愛、很呆萌、看起來更年輕了。



NaNa飾演的「吳珠仁」則是深受韓國所有男性喜愛的「浪漫喜劇女王」，劇照是她身為演員的兩款形象照，一張貴氣優雅，一張陽光青春。照片雖然採黑白色調，但毫不掩飾NaNa或吳珠仁的明星光環，美貌與氣質非常吸人眼球，被網友大力讚賞「太美了」。



由於MBC近年迷你劇收視率不佳，因此自去年12月《Kairos》（化時為機）與《愛我的間諜》完結後，就停滯2個月沒有再上新迷你劇，改變策略求精不求快，先全力製作再安排上檔。身為MBC 2021首部迷你劇，《Oh！珠仁君》首支預告就搞笑自嘲。

吳珠仁與韓雨秀正看著MBC綜藝節目《玩什麼好呢？》，吳珠仁問：「編劇，為什麼MBC不拍電視劇只拍綜藝節目？」韓雨秀回答：「不是不拍，是拍不了。」吳珠仁說：「明明以前有很多浪漫愛情劇的。」韓雨秀反問：「那是多久以前的事了？」接著自信地遞出自己寫的愛情劇劇本《Oh！珠仁君》給吳珠仁。



《Oh！珠仁君》幽默的宣傳方式讓網友感到很新奇有趣，另外有網友討論人物設定的部分，覺得和李民基先前的作品《今生是第一次》或《愛上變身情人》有些相像，擔心變不出新花樣；也有人覺得李民基每次的新劇都讓人感到很驚喜，這次的角色看起來更為活潑。

MBC《Oh！珠仁君》將在3月24日起，每週三四晚間9點20分首播。

（圖：MBC）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究