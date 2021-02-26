【有片】尹钟焄直播透露心仪女生类型：「脸颊大五官小的人」

听到尹钟焄的回答后有多少人想举手？

SBS电视剧《The Penthouse》主演之一尹钟焄在情人节这头做了出道以来的第一次IG直播，回答不少粉丝的问题，还亲手做了巧克力，非常sweet~

尹钟焄说最近喜欢的食物是辣牡蛎酱，而一吃就会过敏的食物是煮蚕蛹，而酒量是烧酒2瓶。 有粉丝问他喜欢的异性类型，尹钟焄说：「我喜欢脸上有留白之美的类型。 」

注释：脸上有留白意思是脸颊比较大，五官比较小，令视觉看来脸上很多地方都空白的



(图：YouTube@윤종훈_yoonjongactor)

观看直播的网友疯狂留言：「这就去制造留白」、「我脸上的留白有30坪」、「我就是行走的留白」、「我只有留白没有美」，让尹钟焄笑到不行XD



(图：YouTube@윤종훈_yoonjongactor)

尹钟焄接著说：「以前喜欢单眼皮女生，但现在觉得外表形象不是很重要，最重要的是和自己合拍、有共同的价值观。 」



(图：YouTube@윤종훈_yoonjongactor)

令人想起上个月他在KBS综艺《屋塔房的问题儿童》里说过理想型是金淑，这么一看，刚好也是脸上留白比较多的类型耶！



（图：《屋塔房的问题儿童》YouTube@ KBS Entertain）

还有粉丝问了颇为「尖锐」的问题：「如果你的小孩是这两个之一怎么办：欺负别人的朱硕景，离家出走的裴罗娜。 」尹钟焄表示：「我觉得是小孩都要用心关怀，不管是欺负别人还是离家出走都要好好教育，如果真的欺负人了，应该和她一起去真心道歉，告诉她这样做是不对的，从而引导她走上正道，没有哪个小孩更宝贵、哪个小孩不宝贵这样的事。 」真的好温柔啊~



(图：YouTube@윤종훈_yoonjongactor)

尹钟焄还读了好几封粉丝来信，给大家加油打气，影片重播可以在他的官方YouTube频道观看：



（封图：YouTube@윤종훈_yoonjongactor）

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